Laukia vėsūs ir lietingi orai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsniai šilumos.
Pirmadienį ir antradienį daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktimis 5–10 m/s, dienomis 8–13 m/s. Temperatūra naktimis 8–13, dienomis 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 61 cm per parą. Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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