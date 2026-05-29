Nesitrauks permainingi orai

„Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–18, ežeruose – 10–17, Kuršių mariose – 14–16, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
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