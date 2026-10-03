 Orai: savaitgalį džiugins šiluma, vietomis palis

Orai: savaitgalį džiugins šiluma, vietomis palis

2026-10-03 08:33 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Orai: savaitgalį džiugins šiluma, vietomis palis</span>
Orai: savaitgalį džiugins šiluma, vietomis palis / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

Pirmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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