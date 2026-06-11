Pasisaugokite: šalyje prognozuojami neramūs orai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje bus debesuota, Rytų Lietuvoje su pragiedruliais. Protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančio krypties, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, Rytų Lietuvoje daug kur 20–25 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 8–13 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, dieną pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 17 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 34 cm, stebimas Aunuvoje ties Aunuvėnais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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