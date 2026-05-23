Po šaltos gegužės – staigus smūgis: štai kur svilins 35 laipsnių karštis

Po šaltos ir lietingos gegužės Ispanijoje jau pakvipo vasara – termometro stulpelis perlipo 32 laipsnius šilumos. Tiesa, kaitros pikas bus kitą savaitę, kai temperatūra kils dar keliais laipsniais.
„Šiaip ar taip, tikrai karšta, nes vasara prasideda“, – sakė vietos gyventoja.
Vienas pliažas Prancūzijos šiaurės vakaruose dar tuštokas, esą yra prie šalto Atlanto vandenyno. Tačiau Sen Malo prancūzai ruošiasi gegužės mėnesio temperatūros rekordui.
„Turėjome kelias laisvas dienas ir ieškojome vietos, kur oras būtų geras. Ir štai mes čia“, – džiaugėsi turistas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Paryžiui meteorologai savaitgalį žada iki 31 laipsnio šilumos, o šalies pietvakariuose – net iki 35 laipsnių šilumos.
„Planuojame prieš vakarienę pasimėgauti kokteiliu terasoje. Tokiu oru jau būtina rezervuoti staliuką, nes bus daug žmonių“, – teigė pašnekovė.
Negana to, kurortų viešbučiai dėl karščio bangos tikisi atsigriebti už šaltą pavasarį.
„Daugiau klientų atvyksta, kai orai geri, nes gali pailsėti pliaže. Pastarieji savaitgaliai nedžiugino: dėl blogo oro daug užsakymų būdavo atšaukiama“, – neslėpė viešbučio administratorė Julie Nieto.
Už Lamanšo sąsiaurio karštiems orams ruošiasi ir anglai. Prognozuojama, jog aukšto slėgio karščio kupolas, kuris šildo orą, kai jį suspaudžia prie žemės, laikysis visą savaitgalį. Štai Londone sekmadienį bus 32 laipsnių šilumos.
(be temos)
(be temos)