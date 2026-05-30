 Prancūzijoje – „beprecedentė“ gegužės mėnesiui karščio banga

Prancūzijoje – „beprecedentė“ gegužės mėnesiui karščio banga

2026-05-30 00:29
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Prancūzijoje, pasak šalies meteorologijos tarnybos, įsitvirtino gegužės mėnesiui neregėta karščio banga. Daugiau kaip savaitę trunkanti kaitros fazė yra „beprecedentė, istorinė ir labai neįprasta“ šiam mėnesiui, pranešė „Météo France“. 

<span>Prancūzijoje – „beprecedentė“ gegužės mėnesiui karščio banga</span>
Prancūzijoje – „beprecedentė“ gegužės mėnesiui karščio banga / EPA-ELTOS nuotr.

Šią savaitę daugelyje regionų išmatuotos temperatūros, kurios beveik 15 laipsnių ar daugiau viršijo gegužės pabaigos vidutines vertes. Ypač karščio paveikta vakarinė pakrantė.

„Prancūzijoje gegužę dar nėra buvę tokių temperatūrų“, – sakoma pranešime. Ankstesnių karščio bangų esą negalima lyginti su dabartine. Karščiausia istorijoje užregistruota gegužės diena buvo antradienis, kai vidutinė temperatūra visoje šalyje siekė beveik 25 laipsnius. Ketvirtadienį Angulem-La Kurone (Angoulême-La Couronne) Vakarų Prancūzijoje termometrai rodė 37,8 laipsnio – tai gegužės karščio rekordas Prancūzijoje.  Daugiau kaip pusė šalies praėjusiomis dienomis fiksavo mėnesio karščio rekordus, spaudos konferencijoje teigė „Météo France“ atstovai.

Penktadienį dėl didžiulio karščio 11 departamentų, įskaitant Paryžiaus departamentą, buvo paskelbtas antras aukščiausias – oranžinis – perspėjimo lygis. Sostinėje aukščiausios temperatūros nuo praėjusio savaitgalio kasdien viršijo 32 laipsnius. Tokia serija labai neįprasta gegužei. Nuo sekmadienio karštis visoje šalyje palaipsniui ims mažėti.

Dėl besitęsiančios karščio bangos Prancūzijoje būta ir mirčių. Orų ekspertai pranešime įspėjo, kad tokie ekstremalūs orai dėl klimato kaitos ateityje bus vis dažniau, prasidės anksčiau ir intensyvės.

 
Šiame straipsnyje:
Prancūzija
karščio banga
meteorologijos tarnybos

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