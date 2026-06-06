Sinoptikai skelbia verdiktą savaitgaliui: netrukus sulauksime net 26 laipsnių karščio

Nuo gaivos iki kaitros
Šeštadienio dieną šalyje išliks gana ramūs ir gaivūs orai. Vietomis sulauksime trumpo lietaus. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas (6–11 m/s), o temperatūra svyruos tarp 18–23 laipsnių šilumos.
Sekmadienis atneš dar daugiau šilumos, tačiau kartu ir atmosferos neramumų. Naktį kai kuriuos rajonus apgaubs rūkas, o temperatūra nukris iki 6–11 laipsnių šilumos. Tuo tarpu dieną orai įkais: prognozuojama net 21–26 laipsnių kaitra, išskyrus Kuršių neriją, kur bus kiek vėsiau – apie 18–20 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, o kai kur gali dundėti ir vasariška perkūnija.
Pirmadieno naktį ir dieną pietvakarinėje šalies pusėje daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis vėl prognozuojama perkūnija. Naktis bus šilta (11–16 laipsnių), o dieną temperatūra pasieks 20–25 laipsnius šilumos, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau – apie 16–19 laipsnių šilumos.
Ar jau galima maudytis?
Jei planuojate atidaryti maudynių sezoną, meteorologai turi gerų žinių – kai kur vanduo jau pasiekė komfortišką ribą. Žinoma, kad maudynėms palankiausia temperatūra yra nuo 18 ir daugiau laipsnių šilumos. Štai kokia situacija Lietuvos telkiniuose šiuo metu:
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Ežerai: vanduo įšilęs iki 14–19 laipsnių šilumos.
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Kuršių marios: fiksuojama 17–18 laipsnių šiluma.
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Baltijos jūra: kol kas dar gaivi – apie 15–16 laipsnių.
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Upės: temperatūra svyruoja labai stipriai – nuo 8 iki 20 laipsnių šilumos.
Hidrologai taip pat pastebi, kad šalyje stebimas nežymus vandens lygio svyravimas (iki 11 cm per parą), tačiau Nevėžyje ties Babtais ir Bartuvoje ties Skuodu vanduo nukrito pastebimiau – iki 22–23 cm.
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