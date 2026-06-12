Sinoptikė: prie Lietuvos artėja audringesnių ciklonų sistema

„Šiandien su sausesniais orais dalį Lietuvos pasiekė anticiklono gūbrys, bet rytinę Lietuvos pusę vėl atmosferos fronto debesys užkabino – kiek palijo, kiek niūresni debesys kybojo“, – skelbė sinoptikė E. Latvėnaitė.
Pasak jos, šeštadienio naktį nedidelis lietus iš šalies rytų ir šiaurės rytų dar nesitrauks, kitur suboluos rūkas. Tačiau jau nuo šeštadienio dienos vis arčiau Lietuvos per Skandinaviją plėsis drėgnesnių ir kartais kiek audringesnių ciklonų sistema.
„Šį savaitgalį ciklonas, vardu Sabina, per Baltiją keliaus, jo atmosferos frontų debesys vėl daugiau lietaus atneš, o kartu su iš šiaurės vakarų plūstelėjusiu vėsesniu oru perkūnijas generuos (bet ne tokias smarkias, kaip per kaitras), gaivesniu vėjeliu dvelks. Ciklonų sistema lėtai plėsis tolyn į rytus ir kartu su vėsesniais orais „užsibus“ iki ateinančios savaitės vidurio.
Nuo savaitės vidurio bus jau vis šilčiau, bet lietaus, deja, vis dar dažnai gausime. Nuo šio sekmadienio įsipūtęs kiek gaivesnis vakarinių krypčių vėjas pūs beveik visą savaitę, o dienomis dažnai bus dar kiek stipresnis (bet audringo vėjo kol kas nelaukiame)“, – teigė sinoptikė.
Šeštadienį, birželio 13 -osios naktį, lis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, daug kur rūkai nusidrieks. Dieną jau lis daug kur, įdienojus vietomis gausiau, perkūnija sudundės. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, šiaurės rytuose, rytuose apie 10–11°C, dieną 15–20°C, vėsiausia pajūryje ir šiaurės rytiniame pakraštyje.
Sekmadienį, birželio 14 d., protarpiais lis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas pietvakarių 5–10 m/s, dieną pietiniuose ir vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 13–17°C.
Pirmadienį, birželio 15-osios naktį, lis vakarinėje, pietvakarinėje pusėje, dieną lis jau daug kur, kai kur gausiau, perkūnija sudundės. Vėjas naktį pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje 17 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 13–17°C.
Antradienį, birželio 16 d., vis dar palis – naktį vietomis, dieną daug kur ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 17 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 14–18°C.
Trečiadienį, birželio 17 d., protarpiais šiek tiek palis, naktį daugiausia šiauriniame, dieną šiauriniame ir pietiniame pakraštyje. Vėjas naktį vakarų 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 17–22°C.
Ketvirtadienį, birželio 18 d., vėl gausiau lis, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 18–23°C.
Penktadienį, birželio 19 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Naktį 10–14°C, dieną 19–24°C.
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