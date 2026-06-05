Airija uždraudė į šalį atvykti dviem Izraelio ministrams

Teisingumo ministras Jimas O'Callaghanas (Džimas Okalaganas) „nurodė imigracijos pareigūnams neleisti atvykti Izraelio nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben Gvirui ir Izraelio finansų ministrui Bezaleliui Smotrichui, jei jie bandytų patekti į valstybę“, teigiama naujienų agentūrai AFP atsiųstame Teisingumo ministerijos pranešime.
Praėjusį mėnesį ultradešiniajam ministrui I. Ben Gvirui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos Ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje.
Airijos premjeras Michealas Martinas (Mikalas Martinas) pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos Ruože.
I. Ben Gviras ministru tapo 2022 metais, kai jo aljansas su B. Smotricho ultradešiniąja Religinio sionizmo partija parlamento rinkimuose užėmė trečiąją vietą.
I. Ben Gviras ir B. Smotrichas kartu sudaro Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) dešiniosios koalicinės vyriausybės pagrindą.
Abiejų ministrų elgesys „ne tik flotilės kontekste, bet ir jų nuolatiniai pareiškimai (...) iš esmės prilygsta norui pamatyti palestiniečių pašalinimą iš Palestinos“, penktadienį Juodkalnijoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime žurnalistams sakė M. Martinas.
„Mano nuomone, jų elgesys pateisintų sankcijas ir ES lygmeniu“, – teigė jis.
Praėjusį mėnesį Prancūzija dėl elgesio taip pat uždraudė I. Ben Gvirui atvykti į šalį. Jungtinė Karalystė (JK) abiem ministrams atvykti uždraudė 2025 metų birželį, o vėliau jos pavyzdžiu pasekė ir kitos šalys, įskaitant Ispaniją bei Slovėniją.
Airija yra viena garsiausių Izraelio vykdyto Gazos Ruožo bombardavimo kritikių po 2023 metų spalio mėnesį įvykdyto kruvino „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį, o 2024 metais ji pripažino Palestinos valstybę.
Netrukus po to Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras nurodė uždaryti savo ambasadą Dubline, dėl to apkaltindamas Airijos „ekstremalią prieš Izraelį nukreiptą politiką“.
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