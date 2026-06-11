Akcijos pinga, nafta brangsta

Investuotojus šiek tiek padrąsino trečiadienį paskelbti duomenys, kurie parodė, kad gegužės mėnesį infliacija JAV atitiko lūkesčius, tačiau vis tiek pasiekė didžiausią lygį per daugiau nei trejus metus, nes dėl karo su Iranu sparčiai auga degalų kainos.
Šie duomenys paskelbti praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbti prognozes viršiję gegužės mėnesio JAV samdos duomenys, kurie sustiprino nuogąstavimus, jog JAV centrinis bankas (FED) pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas.
Dabar investuotojai laukia kito FED posėdžio, kuris vyks po savaitės, ir nors naujasis FED vadovas Kevinas Warshas vargu ar pirmuoju savo veiksmu pasirinks palūkanų normų didinimą, stebėtojai teigia, kad prognozuojama, jog palūkanų normos gali būti padidintos dar iki metų pabaigos.
„Apskritai (infliacijos ataskaita) nebuvo tokia bloga, kaip galėjo būti, o bazinė infliacija buvo šiek tiek mažesnė nei tikėtasi, todėl rinka tai vertina teigiamai, – sakė „Saxo“ analitikas Neilas Wilsonas. – Tai galėtų šiek tiek stabilizuoti lūkesčius, tačiau aš vis dar manau, kad FED linksta prie palūkanų normų didinimo greičiau nei galėjo tai padaryti ar nei rinkos galvoja. Laiko lieka vis mažiau, ir net jei rodikliai galėjo būti dar aukštesni, bendrasis vartotojų kainų indeksas, viršijantis keturis procentus esant tikrai stipriai darbo rinkai, aiškiai nusipelno FED dėmesio.“
Perspektyva, kad skolinimosi išlaidos padidės, vėl pakenkė technologijų įmonėms, kurių akcijų kainos trečiadienį smarkiai nukrito Volstrite: „Nasdaq“ indeksas smuko dviem procentais, o S&P 500 – beveik tiek pat.
Akcijų pigimo banga ketvirtadienį persimetė į Aziją. Seulo biržos indeksas, kuris technologijų sektoriaus vedamas pastaruoju metu kilo ir pasiekė rekordinių aukštumų, ketvirtadienį prarado daugiau nei vieną procentą. Akcijos taip pat pinga Tokijuje, Honkonge, Šanchajuje, Singapūre, Sidnėjuje, Velingtone ir Taipėjuje.
Tuo metu nauja serija JAV karinių smūgių Irano objektams po to, kai antradienį buvo numuštas JAV karinis sraigtasparnis, dar labiau padidino investuotojų nerimą. Tai paskatino Teheraną atsakyti smūgiais į JAV taikinius Artimuosiuose Rytuose ir perspėti, kad bus puolami visi laivai, plaukiantys per Hormuzo sąsiaurį.
Ir nors JAV kariuomenės centrinė vadavietė pareiškė, kad smūgius baigė, naujausios atakos sustiprino susirūpinimą dėl trapių paliaubų ir bandymų pasiekti taikos susitarimą, kad sąsiauris būtų atidarytas.
Ketvirtadienį naftos kainos šoktelėjo net iki dviejų procentų ir pratęsė trečiadienį fiksuotą augimą. „Brent“ naftos kaina išaugo 1,7 proc. iki 94,68 dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 2 proc. iki 91,84 dolerio už barelį.
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