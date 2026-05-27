Akcijų kursai juda skirtingomis kryptimis, nafta pigtelėjo

Vašingtono ir Teherano derybos dėl karo Artimuosiuose Rytuose pabaigos laiko investuotojus nežinioje. Be to, pirmadienį prasidėjo nauji JAV smūgiai Iranui. Teheranas apkaltino Vašingtoną pažeidus nuo balandžio 8 d. galiojusias paliaubas ir įspėjo, kad yra pasirengęs atsakyti smūgiais prieš JAV taikinius visame Persijos įlankos regione.
Dėl šių smūgių antradienį „Brent“ naftos kaina pakilo beveik 4,5 proc. ir vėl viršijo 100 JAV dolerių už barelį ribą. Tačiau trečiadienio rytą „Brent“ ir JAV „West Texas Intermediate“ ateities sandorių kainos nukrito apie 1 proc., nes atgijo viltys, kad susitarimas dėl blokados atšaukimo Hormuzo sąsiauryje bus pasiektas.
„Brent“ nafta atpigo 0,8 proc. iki 98,73 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ naftos kaina sumažėjo 1,2 proc. iki 92,76 JAV dolerio už barelį.
„Rinkose tebetvyro atsargus optimizmas, kad JAV ir Irano susitarimo memorandumas bus pasirašytas ir išsamiai aptartas per savaitę, nors pagrindiniai lūkesčiai ir bendras teigiamas nusiteikimas susilpnėjo dėl neseniai įvykusių JAV gynybos smūgių ir Irano pareiškimų, kad šios priemonės pažeidžia susitarimą“, – sakė „Pepperstone“ tyrimų vadovas Chrisas Westonas.
Dėl tokio neapibrėžtumo pagrindiniai Azijos biržų indeksai trečiadienį juda skirtingomis kryptimis. Seulo biržos indeksas pakilo apie penkis procentus, daugiausia dėl lustų gamintojų akcijų.
Pietų Korėjos mikroschemų gamintojos „SK hynix“ akcijų kursas trečiadienį pakilo daugiau nei 10 procentų ir bendrovė pasiekė 1 trln. JAV dolerių rinkos kapitalizaciją.
Jos pagrindinės konkurentės „Samsung Electronics“ akcijos taip pat smarkiai pabrango, nes darbuotojų profsąjungos nariai pritarė susitarimui su vadovybe dėl premijų, o tai leido išvengti didelio streiko.
Tokijo biržos indeksas pakilo apie 1,3 proc., taip pat augo Taipėjaus, Sidnėjaus, Velingtono ir Bankoko biržų indeksai. Honkongo biržos indeksas nepakito, o Šanchajaus, Kvala Lumpūro, Džakartos, Singapūro ir Manilos biržų indeksai smuktelėjo.
Tai įvyko po to, kai Volstrite akcijos daugiausia brango, pakeldamos S&P 500 ir Nasdaq indeksus iki naujų rekordų.
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