Albanijos vyriausybėje dirbs ministre laikomas dirbtinis intelektas

Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama teigė, kad DI botas, pavadintas Diella, kurio vardas albaniškai reiškia „Saulė“, yra „kabineto narys, kuris fiziškai nedalyvauja, bet buvo sukurtas virtualiai iš dirbtinio intelekto“.
Pasak E. Ramos, Diella padės užtikrinti, kad „viešieji konkursai būtų 100 proc. be korupcijos“. Tai padės vyriausybei dirbti greičiau ir visiškai skaidriai, penktadienį feisbuke parašė albanų ministras pirmininkas.
Diella buvo paleista anksčiau šiais metais kaip virtuali asistentė viešųjų paslaugų platformoje „e-Albania“, kur ji padeda vartotojams naršyti svetainėje, kur ji atrodo kaip tradiciniais albanų liaudies drabužiais vilkinti moteris.
E. Ramos Socialistų partija per gegužės 11 dieną vykusius parlamento rinkimus užsitikrino ketvirtąją kadenciją iš eilės, laimėjusi 83 iš 140 vietų Asamblėjoje.
Partija gali valdyti viena ir priimti daugumą įstatymų, tačiau norint pakeisti Konstituciją, jai reikia dviejų trečdalių daugumos, arba 93 vietų.
Socialistai pareiškė, kad Albanija gali tapti Europos Sąjungos (ES) nare per penkerius metus, baigus derybas iki 2027-ųjų. Demokratai šį pažadą vertina skeptiškai, teigdami, kad Albanija toli gražu nėra pasiruošusi.
Vakarų Balkanų šalis prieš metus pradėjo visapusiškas derybas dėl narystės ES. Naujoji vyriausybė taip pat susiduria su iššūkiais kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, kurios išliko viena iš svarbiausių problemų Albanijoje nuo komunizmo režimo žlugimo 1990 metais.
Konservatyvios demokratų partijos vadovaujama koalicija, vadovaujama buvusio ministro pirmininko ir prezidento Sali Berishos, laimėjo 50 vietų.
Partija nepripažino oficialių rinkimų rezultatų, sakydama, kad buvo pažeidimų, tačiau jos nariai dalyvavo naujojo parlamento steigiamajame posėdyje. Likusios vietos atiteko keturioms mažesnėms partijoms.
Teisės ekspertai teigia, kad norint nustatyti oficialų Diellos statusą, gali prireikti daugiau darbo.
Parlamentas penktadienį pradėjo naujų įstatymų leidėjų prisaikdinimo procesą. Vėliau tą pačią dieną įstatymų leidėjai turėtų išrinkti naują pirmininką ir pavaduotojus bei oficialiai pristatyti naująją E. Ramos ministrų kabineto sudėtį.
