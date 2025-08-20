Aliaskos gyventojui Rusijos delegacija padovanojo motociklą

Vladimiro Putino delegacija buvusiam ugniagesiui inspektoriui Markui Warrenui padovanojo alyvuogių spalvos motociklą „Ural Gear Up“ su lopšiu po to, kai Rusijoje itin išpopuliarėjo jo kiek anksčiau duotas interviu rusų televizijai.
M. Warrenas jau turėjo vieną „Ural“ motociklą, kurį buvo įsigijęs iš kaimyno. Likus savaitei iki viršūnių susitikimo jis tvarkė reikalus Ankoridžo mieste, kai prie jo priėjo rusų televizijos komanda ir paprašė interviu.
Vyras jiems papasakojo, kad jam sudėtinga gauti tokiam motociklui detalių.
„(Interviu – ELTA) žaibiškai išpopuliarėjo, beprotiškai. Neturiu supratimo kodėl, nes aš tikrai esu tiesiog pats paprasčiausias vyrukas“, – M. Warrenas sakė antradienį.
„Jie tiesiog paėmė interviu iš kažkokio seno vyruko, važinėjančio „Ural“, ir kažkodėl mano, kad tai šaunu“, – pridūrė jis.
Leidinio „The New York Post“ teigimu, savo interviu M. Warrenas paminėjo ir priežastį, dėl kurios, jo manymu, nesiseka rasti atsarginių detalių: JAV taikomas sankcijas. Rusijos žurnalistai šį aliaskietį padarė naujienų reportažo apie sankcijų ir apskritai karo ekonominį poveikį žvaigžde.
Rugpjūčio 13 d., likus dviem dienoms iki Donaldo Trumpo ir V. Putino susitikimo karui Ukrainoje aptarti, M. Warrenas sulaukė skambučio iš rusų žurnalisto, kurį iš pradžių įtarė esant sukčiumi.
„Jie nusprendė padovanoti jums motociklą“, – pranešė žurnalistas.
Motociklą, kurio vertė 22 tūkst. JAV dolerių, jis atsiėmė kitą dieną vieno Ankoridžo viešbučio automobilių stovėjimo aikštelėje. Amerikietį su žmona pasitikę šeši rusų tautybės, jo manymu, vyrai paprašė viso labo nusifotografuoti ir duoti interviu.
„Jei jie kažko nori iš manęs, skaudžiai nusivils“, – teigė M. Warrenas.
Pasak jo, kartu su motociklu gautame dokumente buvo nurodyta, kad dovaną suorganizavo Rusijos ambasada JAV. Pasirašydamas jis atkreipė dėmesį ir į motociklo pagaminimo datą – rugpjūčio 12 d.
„Akivaizdu, kad jis tikriausiai atkeliavo tiesiai iš salono į lėktuvą per 24 valandas“, – sakė vyras.
Viena dėl ko dvejojo M. Warrenas prieš imdamas „Ural“ buvo tai, ar jis nebus įveltas į kokį niekingą Rusijos planą. Jis sakė nenorįs, kad jį ir jo šeimą imtų persekioti „gauja neapykantos apimtų žmonių“ dėl to, kad jis turi rusišką motociklą.
Vakarų Sibire 1941 m. įkurta bendrovė „Ural Motorcycles“ šiuo metu motociklus gamina Kazachstane, Petropavlovsko mieste ir prekiauja jais per padalinį Vudenvilyje, Vašingtono valstijoje.
