„Anthropic“ suteikė ES prieigą prie DI modelio „Mythos“

„Anthropic“ iki šiol vengė viešai pristatyti šį modelį, baimindamasi, kad juo gali pasinaudoti internetiniai įsilaužėliai, kadangi, kaip pranešama, jis puikiai atskleidžia ir išnaudoja programinės įrangos silpnąsias vietas.
ES skaitmeninę sritį prižiūrinti Europos Komisija keletą pastarųjų savaičių derėjosi dėl galimybės naudotis šiuo modeliu. Prieiga suteikta po to, kai praėjusią savaitę San Franciske ES pareigūnai susitiko su „Anthropic“ vadovais.
„Galiu patvirtinti, kad Komisija surengė keletą produktyvių susitikimų su „Anthropic“. Mes palankiai vertiname naujausius pokyčius dėl galimos prieigos ateityje“, – sakė ES skaitmeninių reikalų atstovas spaudai Thomas Regnier.
Jis teigė, kad oficialus pasiūlymas, pateiktas ES kibernetinio saugumo agentūrai ENISA Graikijoje, buvo „Komisijos tvirto dvišalio bendradarbiavimo ir įsipareigojimo bendradarbiauti su „Anthropic“ rezultatas“.
„Šis naujausias pokytis yra ypač svarbus siekiant susidaryti aiškų vaizdą apie galimus pavojus“, – apie „Anthropic“ pasiūlymą sakė T. Regnier. Apie tai pirmą kartą pranešė „Bloomberg“.
Dar reikia išspręsti klausimą dėl to, kokiomis sąlygomis veiks ENISA prieiga, įskaitant tai, kokią prieigą „Anthropic“ gaus prie ES sistemų per „Mythos“.
Balandžio mėnesį, kai buvo pristatytas „Mythos“, „Anthropic“ pagal iniciatyvą „Project Glasswing“ suteikė labai ribotą prieigą prie šio galingo DI modelio maždaug 40-čiai partnerių organizacijų, įskaitant „Amazon“, „Apple“ ir „Google“. Už JAV ribų prieigą prie „Mythos“ taip pat gavo Didžiosios Britanijos DI saugumo institutas.
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