„Anthropic“ uždraudė vartotojams žiauriai elgtis su dirbtiniu intelektu

San Fransiske įsikūrusi bendrovė atnaujino savo naudojimo taisykles ir į jas įtraukė draudimą nuolat ir be reikalo užgauliai ar žiauriai elgtis su jos DI modeliais.
„Pagrindinė šio draudimo įgyvendinimo priemonė ir toliau bus „Claude“ galimybė liautis bendravus tokiu būdu“, – nurodoma taisyklėse.
Atnaujintose taisyklėse vadinamoji DI modelių gerovė – idėja, kad dirbtinio intelekto sistemoms galėtų būti taikomos tam tikros apsaugos priemonės, paprastai skirtos gyvoms būtybėms, – tiesiogiai neminima. Tačiau „Anthropic“ ir jos vadovai yra atvirai svarstę šią koncepciją.
„Anthropic“ į prašymą pakomentuoti šį sprendimą kol kas neatsakė.
Dar praėjusiais metais bendrovė paskelbė suteikianti sistemai „Claude“ galimybę retais, kraštutiniais atvejais, kai naudotojai nuolat elgiasi kenksmingai ar užgauliai, nutraukti pokalbius.
Šių metų vasarį bendrovės generalinis direktorius Dario Amodei dienraščiui „The New York Times“ sakė nesąs tikras, ar DI modeliai gali turėti sąmonę.
„Nežinome, ar modeliai turi sąmonę (...), tačiau neatmetame galimybės, kad taip gali būti“, – sakė D. Amodei.
Mokslinėje fantastikoje ir populiariojoje kultūroje jau dešimtmečius nagrinėjama riba tarp technologijų ir žmogaus intelekto. Tačiau, pasak Atlantoje įsikūrusios DI paslaugų bendrovės „Sparq“ generalinio direktoriaus Jacksono Stakemano, klausimo, ar dirbtinis intelektas turi sąmonę, kelti nederėtų.
„Sąmonė yra spąstai. Negalime įrodyti, kad ją turi kiti žmonės. Jei diskutuojame apie DI sąmonę, tiesiog sukamės ratu“, – AFP sakė J. Stakemanas.
„Veidrodis yra geresnė metafora. Šios sistemos dideliu mastu atspindi tai, ką į jas įdedame. Vien to pakanka, kad „Anthropic“ pakeistų savo taisykles“, – pridūrė jis.
Kai kurie veikėjai, tarp jų popiežius Leonas XIV ir „Microsoft“ DI padalinio vadovas Mustafa Suleymanas, kategoriškai atmeta mašinų sąmoningumo idėją.
„Dirbtinio intelekto sistemos sąmonės neturi. Jos nejaučia, nepatiria išgyvenimų ir nekenčia“, – praėjusį mėnesį paskelbtoje esė rašė M. Suleymanas.
„Suteikti teises ir moralinę apsaugą technologinei sistemai, kuri, regis, juda link to, kad savo gebėjimais ir intelektu smarkiai pranoks mus, – tai tiesus kelias į katastrofą“, – rašė jis.
Ketvirtadienį Vatikano Šv. Petro bazilikoje italų kalba sakytame pamoksle popiežius leido suprasti, kad mašinos neturi sielos, nes jos tik greitai apdoroja duomenis.
„Protas neturi vien tik apdoroti duomenų, kaip tai dabar algoritmas daro greičiau už mus“, – sakė pontifikas.
Pasak popiežiaus, protas turi prisiminti išgyventas patirtis, kuriose glūdi prasmės gelmės, atpažįstamos tik žmogaus sielai, ir užmegzti gilesnį ryšį su šiose patirtyse slypinčiu gėriu.
Naujausi komentarai