Apklausa: amerikiečiai mano, kad Trumpui labiausiai rūpi jo paties turtai

D. Trumpo šeimos verslui gaunant rekordines pajamas iš naujų projektų, kuriems palankias sąlygas sudaro prezidento politika, naujienų agentūros „Associated Press“ ir viešųjų reikalų tyrimų centro NORC apklausa parodė, kad maždaug šeši iš 10 suaugusių JAV gyventojų mano, jog D. Trumpas iš prezidento pareigų pelnosi neteisėtai arba elgiasi neetiškai, nors įstatymų ir nepažeidžia. Tik maždaug du iš 10 mano, kad prezidentas respublikonas nedaro nieko blogo, o panaši dalis teigia neturinti pakankamai informacijos, kad galėtų spręsti.
Kartu kiek daugiau nei pusė amerikiečių teigia, kad sugrįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas labai daug dėmesio skiria savo asmeniniams finansiniams interesams, o tik maždaug ketvirtadalis mano, kad tiek pat dėmesio jis skiria visai šaliai. Vos maždaug vienas iš 10 suaugusių JAV gyventojų mano, kad prezidentas labai daug dėmesio skiria tokiems žmonėms kaip jie.
„Jo turtas didėja, – sakė 87 metų pensininkė Barbara Thaxton, nepriklausoma rinkėja iš Samerfildo Floridoje. – O šalies žmonės vos suduria galą su galu.“
Antrosios kadencijos pradžioje D. Trumpas menkino interesų konfliktų problemą, laikraščiui „The New York Times“ pareikšdamas: „Supratau, kad niekam tai nerūpi.“ Kitaip nei per pirmąją kadenciją, jis panaikino savo paties įvestą draudimą šeimos verslui sudaryti sandorius su privačiomis bendrovėmis užsienyje ir pradėjo kelis naujus kriptovaliutų verslo projektus.
Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma suaugusių amerikiečių mano, jog asmeninio turto didinimas bent iš dalies yra vienas iš D. Trumpo antrosios kadencijos prioritetų. Tik maždaug ketvirtadalis jų teigia, kad prezidentas savo asmeniniams verslo interesams skiria „mažai“ dėmesio arba jo „visai neskiria“. Taip mano ir mažiau nei pusė respublikonų.
Dauguma amerikiečių mato pavojaus signalus
Baltieji rūmai ne kartą atmetė kaltinimus, kad D. Trumpas ir jo šeimos verslas gauna finansinės naudos iš prezidento pareigų, vadindami juos išgalvota problema. Administracija kategoriškai tvirtina, kad prezidentas neturi jokių interesų konfliktų ir veikia tik šalies naudai.
Birželį pateiktoje privalomoje federalinėje finansinių interesų deklaracijoje D. Trumpas nurodė gavęs daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių pajamų iš naujų kriptovaliutų verslo projektų po to, kai pats sušvelnino šio sektoriaus reguliavimą.
Vienas didžiausių D. Trumpo kriptovaliutų projektų po jo išrinkimo sulaukė pusės milijardo dolerių investicijos iš Jungtinių Arabų Emyratų bendrovės, susijusios su karališkąja šeima. Projektui taip pat padėjo kriptovaliutų bendrovė, kurią įkūrė kinų milijardierius, turintis teisinių problemų Jungtinėse Valstijose.
Nekilnojamojo turto srityje „Trump Organization“ per pirmuosius D. Trumpo prezidentavimo metus sudarė aštuonis sandorius užsienyje. Daugelis jų sudaryti autoritarinėse arba vienpartinėse valstybėse, kurių valdžia daro įtaką privačiam verslui ir yra suinteresuota išlaikyti gerus santykius su D. Trumpu, mažus JAV muitų tarifus ar amerikiečių karinę apsaugą – arba visus tris dalykus.
Apskritai maždaug keturi iš 10 suaugusių amerikiečių mano, kad D. Trumpas daro kažką neteisėto, o maždaug du iš 10 – kad jis elgiasi neetiškai, bet įstatymų nepažeidžia. Demokratai ypač linkę manyti, kad prezidentas pažeidė įstatymus – taip teigia maždaug aštuoni iš 10 šios partijos šalininkų.
50 metų demokratas Oscaras Delgado, 2024 m. balsavęs už D. Trumpą, nes tikėjosi, kad šis pagerins padėtį, dabar kaltina prezidentą „tapus gobšiu“.
„Jam šalis nėra svarbiausia, – sakė Mičigano valstijos Lansingo mieste gyvenantis ir „Ford“ metalo štampavimo gamykloje dirbantis O. Delgado. – Norėjau permainų, bet nesitikėjau, kad jos bus tokios.“
Respublikonai rečiau įžvelgia neteisėtus Trumpo veiksmus
Nepriklausomi rinkėjai ir respublikonai gerokai rečiau nei demokratai mano, kad D. Trumpas pažeidžia įstatymus. Tik maždaug trys iš 10 nepriklausomų rinkėjų ir vienas iš 10 respublikonų mano, kad jis daro kažką neteisėto. Maždaug du iš 10 nepriklausomų rinkėjų ir panaši dalis respublikonų mano, kad jo elgesys neetiškas, tačiau teisėtas.
Dauguma respublikonų mano, kad prezidentas nedaro nieko blogo, arba teigia neturintys pakankamai informacijos, kad galėtų apie tai spręsti.
„Jo šeima tikriausiai gavo naudos, bet nemanau, kad jis pats gavo, – sakė 52 metų respublikonė Audra Pelsue, atmesdama D. Trumpo kritiką kaip pernelyg piktą, kad galėtų objektyviai vertinti padėtį. – Tai Trumpo pamišimo sindromas.“
Niujorko valstijos Sirakūzų mieste gyvenanti ir skalbimo mašinų gamybos bendrovėje vadove dirbanti A. Pelsue mano, kad D. Trumpo kritikai taiko dvigubus standartus. Ji atkreipė dėmesį į, jos nuomone, nepakankamą pasipiktinimą buvusio prezidento Joe Bideno sūnaus veikla.
„Pažiūrėkite į Hunterį Bideną! – sakė ji, turėdama omenyje jo darbą Ukrainos energetikos bendrovės „Burisma“ valdyboje tuo metu, kai jo tėvas demokratas ėjo viceprezidento pareigas. – Bideno vaikams buvo galima gauti naudos, o Trumpo – ne?“
Trumpui asmeniniai interesai – svarbesni nei šalies?
Amerikiečiai, net jei nemano, kad D. Trumpo elgesys yra neteisėtas, gerokai dažniau teigia, kad prezidentas pirmenybę teikia savo asmeniniams verslo interesams, o ne visos šalies ar tokių žmonių kaip jie poreikiams.
Kiek daugiau nei pusė – 56 proc. – suaugusių JAV gyventojų teigia, kad nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus D. Trumpas labai daug dėmesio skiria savo verslui, o panaši dalis – 54 proc. – mano, kad jis labai daug dėmesio skiria ir savo draugų bei šeimos verslo interesams.
Tuo tarpu tik maždaug ketvirtadalis amerikiečių mano, kad prezidentas labai daug dėmesio skiria visos šalies interesams, o dar mažiau – maždaug vienas iš 10 – teigia, kad jam labai rūpi tokie žmonės kaip jie.
Respublikonai dažniau mano, kad D. Trumpas pirmenybę teikia šaliai – maždaug pusė jų teigia, kad nuo kadencijos pradžios jis tam skiria labai daug dėmesio, o maždaug ketvirtadalis mano, kad tiek pat dėmesio jis skiria savo asmeniniams verslo interesams. Tačiau tik maždaug ketvirtadalis respublikonų teigia, kad prezidentas labai daug dėmesio skiria tokiems žmonėms kaip jie.
Respublikonas Johnas Bartusas iš Aidaho valstijos Tvin Folso miesto atkreipia dėmesį, kad D. Trumpas sutiko paaukoti savo prezidento atlyginimą, kuris siekia 400 tūkst. dolerių per metus.
„Atrodo, kad verslo interesai yra jo gyvenimo dalis, bet nemanau, kad jis leidžia jiems trukdyti tam, kas vyksta šalyje, – sakė 67 metų J. Bartusas, ne visą darbo dieną dirbantis prekybos centre. – Jis juos nustumia į antrą planą.“
Tačiau demokratė Lisa Fernandez iš Teksaso valstijos Edinburgo miesto teigia, kad D. Trumpas naudojasi prezidento galiomis, bet ne tam, kad padėtų kitiems.
„Jis išnaudoja šias galias savo ir savo šeimos poreikiams tenkinti ir pelnosi iš žmonių, kuriems turėtų tarnauti, – sakė 57 metų buvusi matematikos mokytoja L. Fernandez. – Visas jo gyvenimo tikslas – praturtėti ir pasiimti tiek, kiek gali, nepatiriant jokių pasekmių.“
AP-NORC apklausa, kurioje dalyvavo 2 140 suaugusių JAV gyventojų, buvo atlikta rugsėjo 24–28 d. Respondentai atrinkti iš NORC tikimybinės atrankos principu sudarytos „AmeriSpeak“ apklausų dalyvių grupės, skirtos reprezentuoti JAV gyventojus. Bendros suaugusiųjų imties statistinė paklaida siekia 2,9 procentinio punkto į vieną ar kitą pusę.
Naujausi komentarai