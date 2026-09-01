Apklausa: dauguma amerikiečių atmeta Trumpo muitus ir Ontarijo ežero pervadinimą

Remiantis tris dienas trukusia apklausa, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20 proc. apklaustųjų remia muitus Kanados prekėms, o 57 proc. pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis: jį teigiamai įvertino tik 14 proc. apklaustųjų, o 63 buvo prieš.
Žlugus deryboms dėl prekybos, D. Trumas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms. Ketvirtadienį, jis, be to, dekretu nurodė Ontarijo ežerą – vieną iš penkių Didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, pavadinti Amerikos ežeru. Jau savo antrosios kadencijos pradžioje 2025 m. sausio mėn. D. Trumpas liepė Meksikos įlanką pervadinti Amerikos įlanka. JAV prezidentas ne kartą šaipėsi iš ilgametės sąjungininkės Kanados ir grasino ją aneksuoti ir paversti 51-ąja JAV valstija.
Šie apklausos rezultatai paskelbti D. Trumpui politiškai kebliu laiku. Lapkričio 3 d. vyks svarbūs vidurio kadencijos rinkimai, kuriuose jo respublikonai gins nedidelę daugumą. Rinkėjams svarbiausia tema yra pragyvenimo išlaidos. JAV namų ūkiai jau patiria finansinį spaudimą dėl benzino kainų kilimo nuo vasario, kai prasidėjo karas su Iranu. Prezidento reitingai pastaruoju metu nukrito iki žemiausio lygio per jo politinę karjerą.
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