Apklausa: didžiausio rinkėjų palaikymo Ukrainoje sulauktų Zelenskis ir Zalužnas

Tai rodo spalio 3–5 d. sociologinių tyrimų grupės „Rating“ atlikta apklausa, skelbia „Ukrinform“.
„Respondentų klausėme, už ką jie balsuotų pirmajame hipotetinių Ukrainos prezidento rinkimų ture. Didžiausio rinkėjų palaikymo sulaukia Volodymyras Zelenskis (22,9 proc.) ir Valerijus Zalužnas (20,2 proc.). Toliau rikiuojasi Petro Porošenka (7,6 proc.), Mychaila Fedorovas (7,6 proc.) ir Kyryla Budanovas (6,7 proc.)“, – sakoma pranešime.
Be to, kaip rodo apklausa, 5,4 proc. ukrainiečių palaikytų Andrijų Bileckį, 5,1 proc. – Dmytro Razumkovą, 2,4 proc. – Serhijų Prytulą, 1,9 proc. – Juliją Tymošenko, o 1,4 proc. – Jurijų Boiko.
Sociologai taip pat nurodė, kad 4,5 proc. respondentų balsuotų už kitą kandidatą, 5,2 proc. rinkimuose nedalyvautų, o 9,2 proc. dar nebuvo apsisprendę.
Apklausa atlikta CATI (angl. Computer-Assisted Telephone Interview) metodu – apklausiant respondentus telefonu, naudojantis kompiuterine sistema.
Apklausoje dalyvavo 1 000 respondentų, atsitiktinės atrankos būdu atrinktų pagal mobiliųjų telefonų numerius. Buvo apklausiami 18 metų ir vyresni ukrainiečiai visuose šalies regionuose, išskyrus laikinai okupuotas teritorijas ir vietoves, kuriose apklausos metu neveikė Ukrainos mobilusis ryšys. Rezultatai buvo statistiškai pasverti remiantis naujausiais Ukrainos valstybinės statistikos tarnybos duomenimis.
Imtis buvo reprezentatyvi pagal amžių, lytį ir gyvenamosios vietovės tipą. Apklausos paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto, esant 95 proc. pasikliautinajam lygmeniui.
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