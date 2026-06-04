„Apple“ pašalino rusišką susirašinėjimo programėlę iš „App Store“

Maskva jau kelis mėnesius ragina rusus įsidiegti „Max“ – superprogramą, kurioje nėra šifravimo ir kuri, kritikų teigimu, gali būti naudojama žmonėms sekti. Ji apribojo naudojimąsi „WhatsApp“ ir „Telegram“ – dviem dažniausiai šalyje naudojamomis susirašinėjimo programėlėmis – ir privertė valstybės tarnautojus, valstybines įmones, mokyklas bei vyriausybines agentūras perkelti savo komunikaciją į „Max“.
„Max“ laikinai negalima atsisiųsti iš „App Store“, – ketvirtadienį savo platformoje paskelbė šios programėlės kūrėjai. Ji dingo trečiadienio naktį, teigiama pranešime.
„Apple“ padėties nekomentuoja, pašalinimo priežastys nėra aiškios.
„Apple“ ir „Google“ iš savo internetinių parduotuvių pašalino dešimtis rusiškų programėlių, įskaitant tas, kurias sukūrė Vakarų šalių sankcijomis nubaustos įmonės.
Rusijoje telefonuose jau įdiegtos programėlės toliau veikia, tačiau nauji vartotojai negali jų atsisiųsti ir atnaujinti. Dėl masinio programėlių šalinimo prasidėjo „katės ir pelės“ žaidimas, kurio metu Rusijos įmonės, ypač bankai, išleidžia programėles, užmaskuotas kaip kažkas kitas – pavyzdžiui, apskaitos programinė įranga – ir skuba pranešti savo klientams, kad jie atsisiųstų naują versiją, kol ji dar nėra uždrausta.
Pernai Rusijos socialinių tinklų milžinės VK išleista „Max“ lyginama su Kinijos susirašinėjimo programėle „WeChat“. Ji sujungia socialinių tinklų ir žinučių siuntimo funkcijas su prieiga prie valdžios institucijų paslaugų, skaitmeninės asmens tapatybės kortelės sistemos, bankininkystės ir mokėjimų.
Prezidentas Vladimiras Putinas ją reklamavo kaip „saugesnę“ platformą, atitinkančią Rusijos „technologinio suverenumo“ poreikį. Nuo rugsėjo mėnesio ji yra iš anksto įdiegta Rusijoje parduodamuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, tačiau nėra prieinama Europos Sąjungoje.
„Max“ nenaudoja „end-to-end“ šifravimo, o jos naudojimo sąlygose nurodyta, kad vartotojų duomenys saugomi tik Rusijos serveriuose.
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