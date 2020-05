Apžvalgininkai: koronavirusas sudavė „stiprų smūgį“ V. Putino didingiems planams

Stovėdamas šalia Kinijos lyderio Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) Rusijos vadovas Vladimiras Putinas būtų stebėjęs pusantros valandos turėjusį trukti Rusijos karinės galios demonstravimą – 15 tūkst. karių ir naujausios karinės technikos paradą.

Bent jau taip buvo suplanuota iki naujojo koronaviruso pandemijos.

Dabar, minint pergalės prieš nacistinę Vokietiją 75-ąsias metines, virš ištuštėjusios Maskvos praskris kariniai lėktuvai, danguje palikdami raudonų, baltų ir mėlynų dūmų juostas. V. Putinas padės gėlių prie paminklo žuvusiems kariams ištuštėjusiose Raudonojoje aikštėje ir kreipsis į tautą, vis labiau nepatenkinta jo šalies valdymu.

Paradas yra ne vienintelis renginys, kurio teko atsisakyti dėl koronaviruso pandemijos, parklupdžiusios Rusijos ekonomiką, paguldžiusios į ligoninę šalies premjerą ir gerokai aptirpdžiusios V. Putino populiarumo reitingus.

Praėjusį mėnesį rusai turėjo balsuoti dėl konstitucinės reformos, kuri atvertų kelią V. Putinui likti valdžioje iki 2036 metų, tačiau virusas pakoregavo ir šiuos planus.

Tai, kas turėjo būti V. Putino triumfo pavasaris, tapo jo nuopuoliu, po kurio prezidentui gali būti sunku atsigauti, sako apžvalgininkai.

„Tai pirmas kartas per 20 metų, kai V. Putinas susiduria su tokia rimta krize, – sakė politikos apžvalgininkė Tatjana Stanovaja. – Jam tai yra nauja patirtis.“

Pandemija, kilusi kaip tik tuo metu, kai V. Putinas pristatė didelio masto konstitucinę reformą, sudavė „galingą smūgį jo planams“, kalbėjo apžvalgininkė naujienų agentūrai AFP.

Neregėtai sumažėjęs populiarumas

Rusija, iš pradžių skelbusi apie mažesnį užsikrėtimų koronavirusu atvejų skaičių nei Vakarų Europos šalys, pastarosiomis dienomis susiduria su sparčiu infekcijos COVID-19 atvejų skaičiaus augimu.

Sveikatos apsaugos pareigūnai penktadienį registravo rekordinį skaičių naujų užsikrėtimų. Rusija pasaulyje dabar užima ketvirtą vietą Europoje pagal bendrą infekcijų skaičių.

Vis tik mirtingumas nuo COVID-19 Rusijoje yra mažas, palyginus su labiausiai infekcijos paliestomis Europos valstybėmis, tačiau kai kurie apžvalgininkai sako, kad šį skirtumą lemia kitoks aukų skaičiavimo metodas.

Šią savaitę V. Putinas gyrė vyriausybės atsaką į pandemiją sakydamas, kad mirtingumas išlieka mažas dėl didelių testavimo apimčių. Kai kurios šalys Rusiją laiko pavyzdžiu, sakė jis.

„Tai, ką mes darėme, buvo visiškai teisinga, – nurodė Rusijos lyderis. – Daugelis užsienio šalių pasekė mūsų keliu.“

Tačiau daugelis rusų su tuo nesutinka. V. Putino populiarumo reitingai nepakilo šios sveikatos krizės akivaizdoje kaip kitų su COVID-19 infekcija kovojančių šalių lyderių reitingai.

Remiantis trečiadienį paskelbtais sociologinių tyrimų bendrovės „Levada Centr“ duomenimis, nuo krizės pradžios V. Putino populiarumo reitingas pasiekė istorines žemumas: balandį jis nusmuko iki 59 proc., tuo metu kovą jis siekė 63 procentus.

Pandemija kelia rimtą grėsmę Rusijos ekonomikai, ir taip suvaržytai Vakarų įvestų sankcijų, o tai, pasak apžvalgininkų, gali padidinti žmonių priešiškumą Kremliui,

Nuo tada, kai Rusija ėmėsi izoliavimo priemonių, kad sumažintų koronaviruso plitimą, smulkusis verslas susiduria su rimtomis problemomis, milijonai rusų liko be atlyginimų, nors vyriausybė žadėjo paremti bendroves ir jų darbuotojus.

Verslo konsultacijų bendrovės „Grant Thornton“ Strateginės analizės instituto direktorius Igoris Nikolajevas sako, kad krizė ištiko pačiu netinkamiausiu laiku ir dar sutapo su naftos kainų kritimu.

„Atitolo nuo žmonių“

Pasak jo, rusai nebuvo pasirengę šiam dvigubam smūgiui. Maždaug 60 proc. jų neturi jokių santaupų, o pernai jų pajamos sumažėjo 7,5 procento.

Rusija gali atlaikyti sunkumus maždaug 18 mėnesių dėl sukaupto 150 mlrd. JAV dolerių (140 mlrd. eurų) vertės valstybės turto fondo, sakė I. Nikolajevas.

Tačiau jeigu krizė užsitęs ir „gyvenimas nepalengvės, tai turės įtakos žmonių požiūriui į valdžią“, teigė jis AFP.

Tačiau V. Putinas gali atsigauti. Per 20 metų valdžioje jis išgyveno daug krizių, be to daugelis rusų jam dėkingi už tai, kad jis išvedė šalį iš 10-o dešimtmečio chaoso ir sugrąžino jai autoritetą užsienio akyse.

Rusijos valdžia pažadėjo, kad Pergalės dienos paradas ir referendumas dėl konstitucijos pataisų įvyks vėliau šiais metais, tačiau apžvalgininkas Andejus Kolesnikovas sako, kad to gali neužtekti V. Putino metams išgelbėti.

V. Putinas daug metų „džiaugėsi populiarumu tarp rusų“, sakė A. Kolesnikovas, Carnegie (Karnegio) centro Maskvoje vyresnysis bendradarbis. Dabar jis „asmeniškai surinks visą jų nepasitenkinimą“, kalbėjo jis.

„Koronaviruso krizės kontekste balsavimas nemobilizuos šalies“, – nurodė ekspertas.

Vien karinis paradas taip pat „rimtai nepadės kritusiam V. Putino populiarumui“, sakė jis.

T. Stanovaja savo ruožtu sakė, kad po tokio ilgo buvimo valdžioje V. Putinas „atitolo nuo žmonių“ ir prarado gebėjimą įsijausti į jų problemas.

Jeigu Kremlius negali išspręsti ekonominių problemų, „visuomenės nepasitenkinimas augs, prasidės protestai“, perspėjo ji.