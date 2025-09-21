Arizonoje – ceremonija Charlie Kirko atminimui pagerbti

Tikimasi, kad Ch. Kirko, kuriam D. Trumpas priskiria esminį vaidmenį jo pergalėje 2024 metų rinkimuose, atminimo pagerbimo ceremonijoje dalyvaus dešimtys tūkstančių gedinčiųjų, įskaitant viceprezidentą J. D. Vance'ą (Dž. D. Vandą), aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnus ir jaunus konservatorius, kuriuos įkvėpė 31 metų vyras.
Ch. Kirko nužudymas rugsėjo 10 dieną, kai jis dalyvavo viename renginyje Jutos universiteto miestelyje, sukėlė aršias diskusijas apie smurtą, padorumą ir žodžio laisvę gilaus politinio susiskaldymo eroje. Šaudymas taip pat sukėlė kai kurių amerikiečių baimę, kad D. Trumpas bando panaudoti pasipiktinimą dėl nužudymo kaip pateisinimą nuslopinti savo kritikų ir politinių oponentų balsus.
Ceremonija vyks „State Farm“ stadione, kur namų rungtynes žaidžia Arizonos amerikietiškojo futbolo komanda „Cardinals“. Ši vieta yra į vakarus nuo Finikso, kur įsikūrusi Ch. Kirko organizacija „Turning Point“.
Tikimasi, kad bus sustiprintas saugumas, o federalinės teisėsaugos pareigūnų skaičius bus panašus į pajėgas, pasitelkiamas „Super Bowl“ ar kitų didelio atgarsio sulaukiančių renginių metu.
D. Trumpo administracijos taikinys
D. Trumpas dėl Ch. Kirko mirties kaltino „radikaliuosius kairiuosius“ ir grasino persekioti liberalias organizacijas bei donorus ar kitus asmenis, kurie, jo manymu, menkina ar net džiaugiasi aktyvisto mirtimi.
Jis kritikavo Atstovų Rūmų demokratus, kurie balsavo prieš rezoliuciją, kurioje buvo giriamas Ch. Kirko „gyvenimas ir palikimas“ ir kuri penktadienį buvo priimta respublikonų kontroliuojamuose rūmuose.
„Kas galėtų balsuoti prieš tai? Visi (respublikonai) sakė: „Prašau pasmerkti žmogaus nužudymą“, – žurnalistams sakė D. Trumpas. – O (demokratai) pasakė: „Ne, ne, mes to nedarysime.“
Dešimtys žmonių – nuo žurnalistų iki mokytojų – jau neteko darbo, nes žymūs konservatorių aktyvistai ir administracijos pareigūnai taikosi į komentarus apie Ch. Kirką, kuriuos laiko įžeidžiančiais ar šlovinančiais. Šie veiksmai savo ruožtu įžiebė diskusijas dėl Konstitucijos Pirmosios pataisos, nes respublikonų administracija žada atkeršyti tai, kas laikoma niekinančiais komentarais po žmogaus mirties.
ABC neribotam laikui nutraukė Jimmy Kimmelio (Džimio Kimelio) vėlyvo vakaro laidą, kilus D. Trumpo paskirto Federalinės ryšių komisijos vadovo nepasitenkinimui dėl komiko komentarų apie Ch. Kirką.
Valstybės departamentas perspėjo, kad atšauks vizas visiems užsieniečiams, kurie džiaugėsi dėl Ch. Kirko nužudymo.
22 metų Jutos gyventojui Tyleriui Robinsonui (Taileriui Robinsonui) pateikti kaltinimai dėl Ch. Kirko nužudymo ir jam gresia mirties bausmė, jei jis bus pripažintas kaltu dėl sunkiausių kaltinimų.
Pareigūnai neatskleidė aiškaus šaudymo motyvo, tačiau prokurorai teigia, kad T. Robinsonas po šaudymo savo partnerei parašė žinutę, kurioje teigė, kad jam „jau gana“ Ch. Kirko neapykantos.
Ch. Kirko palikimas
„Turning Point“ – grupė, kurią Ch. Kirkas įkūrė norėdamas mobilizuoti jaunus krikščionis konservatorius, jam vadovaujant tapo daugelio milijonų dolerių vertės organizacija, turinčia milžinišką aprėptį.
Minia, kuri, kaip tikimasi, užpildys Glendeilio stadioną Ch. Kirko atminimo ceremonijoje, liudija apie didžiulę įtaką, kurią jis turėjo tarp konservatorių Amerikoje.
Jo įtaka šiuolaikiniam konservatizmui peržengė ir JAV sienas.
Ch. Kirkas „buvo labai efektyvus, nes buvo įsitikinęs savo pažiūromis ir mokėjo jas argumentuoti“, – sekmadienį Romoje vykusiame politiniame mitinge sakė Italijos premjerė Giorgia Meloni (Džordža Meloni).
„Tačiau jis niekada nenustojo šypsotis, niekada nenustojo gerbti savo pašnekovo ir visų, kurie jam metė iššūkį“, – kalbėjo ji.
Ch. Kirkas buvo provokatorius, kartais paskelbdamas pareiškimų, kuriuos kai kurie vadino rasistiniais, mizoginiškais, antiimigraciniais ir transfobiškais. Tai sulaukė konservatorių nepasitenkinimo, nes jie kritiką laiko tam tikrų momentų rankiojimu, siekiant įžeisti įkvepiančio konservatyvaus lyderio palikimą.
Ch. Kirkas buvo MAGA įžymybė, turinti ištikimų pasekėjų, kurie jį palaikė arba ginčijosi su juo, kai jis keliavo po šalį dalyvaudamas tokiuose renginiuose kaip kad vykęs Jutos slėnio universitete, kur jis buvo nušautas. Ch. Kirkas išplėtė organizaciją daugiausia savo asmenybės ir debatų meistriškumo dėka.
Ceremonijoje kalbės D. Trumpas, J. D. Vance'as, sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy (Robertas F. Kenedis) jaunesnysis, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) ir Nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard (Tulsi Gabard). Taip pat kalbės Donaldas Trumpas jaunesnysis, dešiniųjų pažiūrų komentatorius Tuckeris Carlsonas (Takeris Karlsonas) ir keli Baltųjų rūmų patarėjai.
Kalbės ir Ch. Kirko našlė, kuri buvo paskirta naująja „Turning Point“ vadove. Erika Kirk, praėjus kelioms dienoms po jo mirties, jaudinančioje kalboje pažadėjo, kad „judėjimas, kurį sukūrė mano vyras, nemirs“.
