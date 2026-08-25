Armėnijos policija suėmė opozicijos lyderį ir jo sūnų

Robertas Kočarianas buvo Armėnijos prezidentas nuo 1998 iki 2008 metų. 71 metų politikas dabar vadovauja Armėnijos aljansui, antrai pagal dydį Kaukazo šalies opozicinei partijai pagal vietų skaičių parlamente, o jo vyriausiasis sūnus Sedrakas yra verslininkas.
Armėnijos kovos su korupcija komitetas apkaltino juos abu dalyvavimu „nusikalstamose schemose“. R. Kočarianas įtariamas pasinaudojęs savo, kaip prezidento, padėtimi, kad įsigytų valstybės turtą „žymiai mažesnėmis nei rinkos kainomis“.
R. Kočarianas į kaltinimus iš karto neatsakė. Jo „Telegram“ paskyroje paskelbtoje žinutėje suėmimai apibūdinti kaip „valdžios išpuolis prieš prezidentą Kočarianą ir jo šeimą“.
R. Kočarianas po arešto dėl padidėjusio kraujospūdžio buvo nuvežtas į ligoninę, vėliau pranešė kovos su korupcija agentūra.
Suėmimai įvyko kitą dieną, kai jaunesnysis R. Kočariano sūnus Levonas, opozicijos įstatymų leidėjas, parlamente kritikavo ministrą pirmininką Nikolą Pašinianą. Šis, jo teigimu, kaltas dėl Artsacho, arba Kalnų Karabacho – separatistinės daugiausia armėnų gyvenamos Azerbaidžano valstybės, žlugusios po Azerbaidžano pajėgų puolimo 2023 m. – praradimo.
Savo ruožtu N. Pašinianas apkaltino Levoną Kočarianą turtų įgijimu „Armėnijos sąskaita“.
N. Pašinianas, į valdžią atėjęs po 2018 m. gatvių revoliucijos, dažnai save vaizduoja kaip liaudies žmogų ir remia glaudesnius ryšius su Vakarais. 51 metų politiko partija buvo perrinkta birželį, nors opozicija jam pateikė kaltinimų dėl nukrypimo nuo demokratijos.
Didžiausios opozicinės partijos lyderis – Armėnijos ir Rusijos pilietis milijardierius Samvelas Karapetianas – pernai buvo suimtas dėl įtarimų, kad ragino nuversti N. Pašinianą, bet šiuos kaltinimus griežtai neigė.
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