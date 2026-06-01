Armėnijos premjeras atmeta Rusijos spaudimą surengti referendumą

Tai įvyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą, likus savaitei iki Armėnijos parlamento rinkimų.
Pastaraisiais metais Armėnija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimyniniu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių.
V. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armėnijos suartėjimą su ES ir paragino „kuo greičiau“ surengti referendumą, teigdamas, kad narystės ES ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EES) suderinti neįmanoma.
N. Pašinianas vaizdo kreipimesi socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad „rengti referendumą yra nelogiška“, kol pasirinkimas tarp dviejų blokų „taps neišvengiamas, kol Armėnija oficialiai nepateiks prašymo dėl narystės ES arba nepriartės prie kandidatės statuso gavimo“.
Šeštadienį Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje konsultacijoms dėl stiprėjančių Jerevano ryšių su ES.
Dieną prieš tai V. Putinas pareiškė, kad „Ukrainos scenarijus“ prasidėjo nuo Kyjivo bandymo prisijungti prie ES, ir įspėjo Armėniją nesigręžti į Briuselį.
N. Pašinianas teigė, kad Armėnijos ir Rusijos santykiai „išgyvena transformacijos etapą“.
„Kuriame naujus santykius su Rusija, ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks, taip pat ir todėl, kad mūsų santykiai su Rusija yra atviri ir nuoširdūs“, – sakė jis.
Kremlius pirmadienį pranešė, kad V. Putinas ir N. Pašinianas kalbėjosi telefonu, ir tik nurodė, kad jiedu aptarė praėjusią savaitę Kazachstane vykusį Eurazijos viršūnių susitikimą, kuriame Rusijos prezidentas išsakė įspėjimus, tačiau detalių nepateikė.
Maskva taip pat nurodė, kad V. Putinas perdavė N. Pašinianui gimtadienio sveikinimus.
Armėnija formaliai vis dar yra Maskvos sąjungininkė ir išlieka EES nare.
Tačiau jų santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2023 metais Azerbaidžanas kariniu būdu perėmė tuomet ginčijamo Karabacho regiono kontrolę, o tai paskatino etninių armėnų gyventojų egzodą.
Jerevanas apkaltino Rusiją nesugebėjus apsaugoti Armėnijos ir 2024 metais įšaldė savo dalyvavimą Maskvos vadovaujamoje saugumo organizacijoje.
Sankcijos auga
Rusija stabdo jūros gėrybių importą iš visų Armėnijos perdirbimo įmonių, išskyrus dvi, pirmadienį pranešė šalies žemės ūkio saugos priežiūros institucija. Jerevanui siekiant artimesnių ryšių su Europos Sąjunga (ES), Maskvos draudžiamų importuoti armėniškų maisto produktų sąrašas toliau ilgėja, rašo nepriklausomas Rusijos naujienų portalas „The Moscow Times“.
Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba („Rosselkhoznadzor“) teigė, kad šis sprendimas priimtas po savaitės trukmės patikrinimų Armėnijos žuvų perdirbimo įmonėse ir upėtakių veisimo bei auginimo ūkiuose. Pasak tarnybos, dalyvauti šiuose patikrinimuose atsisakė pusė norėtų tikrinti įmonių.
„Remiantis rezultatais, Armėnija nuo birželio 2 d. privalo sustabdyti visų Armėnijos įmonių gyvų žuvų ir jūros gėrybių siuntų, skirtų gavėjams Rusijoje, veterinarinį sertifikavimą“, – teigė „Rosselkhoznadzor“.
Įvežti produkciją į Rusiją bus leidžiama tik dviem patikras sėkmingai išlaikiusioms įmonėms, kurioms bus taikoma „laboratorinė saugos stebėsena“.
Rusija neseniai apribojo Armėnijos žemės ūkio produktų, gėlių, mineralinio vandens ir alkoholinių gėrimų pardavimą ar importą esą dėl įvairių sveikatos ir saugos pažeidimų.
Ši ribojimų serija vyksta prieš šį sekmadienį Armėnijoje vyksiančius parlamento rinkimus, kuriuose premjero Nikolo Pašiniano partijai „Pilietinis susitarimas“ mes iššūkį įvairios prorusiškos opozicijos grupės.
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