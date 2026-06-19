 Atidėtos penktadienį turėjusios įvykti JAV ir Irano derybos

Atidėtos penktadienį turėjusios įvykti JAV ir Irano derybos

2026-06-19 09:53
Jūras Barauskas (ELTA)

Šveicarija penktadienį paskelbė, kad planuotos derybos dėl JAV ir Irano susitarimo memorandumo, skirto užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, įgyvendinimo buvo atidėtos, o prieš keletą valandų iki pasirodant šiai informacijai buvo atšauktas ir JAV viceprezidento J. D. Vance’o vizitas į šią Alpių šalį.

<span>Atidėtos penktadienį turėjusios įvykti JAV ir Irano derybos</span>
Atidėtos penktadienį turėjusios įvykti JAV ir Irano derybos / Scanpix nuotr.

„Planuotos derybos tarp JAV, Irano, Kataro ir Pakistano buvo atidėtos“, – teigiama Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos pranešime naujienų agentūrai AFP.

„Šveicarija ir toliau yra pasirengusi padėti vykdyti šias derybas. Atitinkami parengiamieji darbai Biurgenštoke tęsiasi“, – pridūrė ministerija, tačiau naujos derybų datos nenurodė.

Penktadienį Baltieji rūmai pranešė, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance‘s nevyks į Šveicariją derėtis su Iranu, nes dar nėra galutinai suderinti artėjančių techninių derybų planai.

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