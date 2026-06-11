Atšaukus projektą FCAS, naują naikintuvą kurti planuoja imtis aštuonios įmonės

Po vėliava „Team Gen 6“ susibūrę įmonių „Airbus“, „MTU“, „Hensoldt“, „MBDA“, „Autoflug“, „Diehl Defence“, „Liebherr“ ir „Rohde & Schwarz“ gynybos padaliniai siekia bendromis jėgomis sukurti naują naikintuvą.
„Negalime gaišti laiko – Vokietijoje turime prisiimti atsakomybę, parodyti savo gebėjimą veikti ir nuosekliai dirbti kuriant oro pajėgų tinklinės ginkluotės sistemą, kurioje užimtume tvirtą lyderio vaidmenį“, – teigiama bendrovių strateginės pozicijos ataskaitoje, kuri buvo paskelbta ketvirtadienį Berlyne vykusioje Tarptautinėje aviacijos ir kosmoso parodoje (ILA).
Panašus aljansas steigiamas ir Ispanijoje
Savo pranešime spaudai įmonės taip pat pabrėžė savo įsipareigojimą bendradarbiauti tarptautiniu mastu. „Glaudžiai bendradarbiaudama su Vokietijos partneriais, Ispanijos pramonė taip pat kuria konsorciumą, kurį sudaro įmonės „Indra“, „Airbus Defence and Space“, „Grupo Oesia“, „GMV“, „ITP“ ir „Sener“, – teigiama pranešime.
Vokietija ir Prancūzija dėl projekto FCAS susitarė 2017 m. Tačiau derybų metu įmonėms „Dassault“ ir „Airbus“ nepavyko suderinti savo pozicijų.
Šią savaitę Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po ilgų diskusijų paskelbė, kad keleto milijardų eurų vertės naikintuvų projektas nutraukiamas.
Trečiadienį kalbėdamas parodoje ILA F. Merzas pabrėžė, kad bus tęsiama dalis programos FCAS – tai yra projektas „Combat Cloud“, kuriuo planuojama įvairias ginklų sistemas sujungti į vieną tinklą.
Naujieji naikintuvai Vokietijoje būtų pakeitę naikintuvus „Eurofighter“, o Prancūzijoje – „Rafale“.
Kaip viskas klostysis toliau, dar neaišku. Labiausiai tikėtinas scenarijus – kad „Airbus“ ir septyni jos partneriai kartu su Ispanijos aljansu sieks bendradarbiauti su Švedijos gamintoju „Saab Gripen“.
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