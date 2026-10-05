Aukcione bus parduodamas dinozauro skeletas

Beveik dviejų metrų aukščio ir šešių metrų ilgio Nanotyrannus, praminto „Jodi“, skeletas bus parduodamas spalio 27 d., pranešė „Sotheby‘s“ aukcionų namai. Jis vertinamas 6–9 mln. JAV dolerių.
„Jodi“ yra itin retas surinktas Nanotyrannus skeletas ir tik vienas iš trijų mokslui žinomų šios rūšies skeletų“, – pranešė „Sotheby's“. Be kita ko, skeletas turi beveik visą kaukolę.
Tai taip pat bus pirmasis Nanotyrannus skeletas, pasiūlytas pardavimui nuo tada, kai ši gentis buvo moksliškai patvirtinta. Mokslininkai ilgą laiką diskutavo, ar Nanotyrannus iš tiesų nėra tiesiog jaunas tiranozauras.
Liepą aukcione Niujorke už maždaug 67 mln. metų senumo tiranozauro (Tyrannosaurus rex) skeletą buvo paklota rekordinė maždaug 50 mln. dolerių (apie 44 mln. eurų) suma. Jį įsigijo privatus pirkėjas.
Tokie aukcionai sulaukia kritikos, nes privačių pirkėjų įsigyti skeletai dažnai tampa neprieinami mokslininkams ir visuomenei. Dėl didžiulio susidomėjimo aukcionuose jų kainos išauga iki milijoninių sumų, kurių valstybiniai muziejai ir universitetai dažnai negali sau leisti.
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