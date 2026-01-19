Aukso ir sidabro kainos toliau skina rekordus

Sidabro kaina ankstyvojoje prekyboje didėjo 4,4 proc. iki rekordinės 94,12 dolerio vertės.
Taurieji metalai – pirmiausiai auksas – daugelio investuotojų laikomi saugiu uostu politinių neramumų laikais. Sidabras, be to, yra svarbus pramoninis metalas, reikalingas daugelyje dirbtinio intelekto, robotikos ir energetikos sričių.
Ekspertai pastarąjį kainų kilimą aiškina JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimais kelioms Europos valstybėms ginče dėl Grenlandijos įvesti muitus.
D. Trumpas nori aneksuoti Danijai priklausančią Arkties salą. Jo planams nepritariančioms Europos šalims jis grasina nuo vasario 1 d. įvesti 10 proc. muitus į JAV siunčiamoms prekėms. Nuo birželio 1 d. tarifas siektų 25 proc.
Šiais metais auksas pagrinde dėl daugybės politinių krizių židinių, pavyzdžiui, aštrėjančios padėties Irane, jau pabrango daugiau kaip 8 proc. Geltonas taurusis metalas jau pernai buvo viena paklausiausių investicijų. Jo kaina augo 65 proc. – labiausiai nuo 1979 m.
Sidabro kaina pernai didėjo dar labiau – beveik 150 proc. Šiemet sidabras jau pabrango dar 30 proc.
