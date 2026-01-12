 Aukso kaina vėl pasiekė rekordą

2026-01-12 13:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Padėtis Irane ir susirūpinimas dėl JAV centrinio banko nepriklausomumo iki rekordo kilstelėjo aukso kainą.

Aukso kaina vėl pasiekė rekordą / Pixabay nuotr.

Naktį į pirmadienį uncija (apie 31,1 gramo) aukso kainavo  beveik 4 600 JAV dolerių. Po to kaina kiek sumažėjo ir siekė 4 578 dolerius.

Šiais metais aukso kaina padidėjo iki 6 proc. Pernai auksas buvo viena paklausiausių investicijų. Jo kaina augo 65 proc. – daugiausiai nuo 1979 m.

Sidabro kaina pernai augo kur kas labiau – beveik 150 proc. Pastarąjį kartą sidabro uncijos kaina padidėjo keturis su puse procento iki 83,45 dolerio ir tik nežymiai atsiliko nuo 2025 m. pabaigos rekordo.

Ekspertai tauriųjų metalų kainų kilimą pirmiausiai sieja su situacija Irane, kur tęsiasi jėga malšinami antivyriausybiniai protestai. Be to, kalbėdami apie aukso kainą, jie nurodo ir auganti nerimą dėl JAV Federalinės rezervų sistemos nepriklausomumo. 

