Austrijoje ši vasara buvo karščiausia per 260 metų

Rekordai buvo užfiksuoti daugiau nei 100 meteorologinių stočių. Pirmą kartą nuo matavimų pradžios temperatūra buvo pakilusi virš 41 laipsnio Celsijaus. Kartu nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. visoje šalyje iškrito maždaug trečdaliu mažiau kritulių nei ilgalaikis vidurkis.
„Tampa sunku rasti tinkamų epitetų“ 2026 m. vasarai apibūdinti, sakė „Geosphere Austria“ klimatologas Alexandras Orlikas.
„Neįprasta, ekstremali arba beprecedentė“ – visi šie žodžiai tinka apibūdinti temperatūrų maksimumus, karščio bangų trukmę, karštų dienų ir tropinių naktų skaičių, taip pat neįprastai mažą šalnų skaičių aukštai kalnuose, teigė A. Orlikas.
Vasara taip pat pasižymėjo mažu kritulių kiekiu – tai buvo viena iš penkių sausiausių vasarų nuo matavimų pradžios 1858 m. Ji sekė po išskirtinai sauso pavasario.
Pasak „Geosphere Austria“, per pirmuosius aštuonis metų mėnesius šalyje dar niekada nebuvo iškritę taip mažai kritulių kaip 2026 m., skaičiuojant nuo atitinkamų matavimų pradžios prieš 169 metus.
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