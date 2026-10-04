Baltarusiško kalio klausimas – ant plauko?

Pirmoji priežastis
Pagrindine praėjusios savaitės tema tapo kalio trąšos, kurias JAV nusiteikusios pirkti iš Baltarusijos.
Sandorio iniciatorius – D. Trumpas, kuris neslepia, kad jam reikia naujo tiekėjo, siekiant išstumti Kanados tiekėjus.
Arba bent jau priversti savo nepaklusnius kaimynus sumažinti kainas taip, kad ūkininkai, kurie iškėlė klausimą dėl D. Trumpo įvestų 10 proc. muitų pabrangusių trąšų, vėl pamėgtų savo prezidentą.
Ir čia kyla klausimas, ar bent vienas didžiųjų D. Trumpo deklaruotų ekonominių projektų yra pavykęs.
Ekonominiu požiūriu idėja pakeisti Kanados kalį baltarusišku, bent jau trumpalaikiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu, taip pat atrodo abejotina.
Nepriklausomų baltarusiškų portalų žurnalistai įvardija bent keturias priežastis kodėl.
Pirmoji: „Belaruskalij“ tiesiog neturi tokių kiekių, kad čia ir dabar visiškai ar net iš dalies galėtų pakeisti Kanados kalį.
JAV pačios iš turimų resursų patenkina apie 10 proc. kalio poreikio, likusius 15 mln. tonų importuoja.
Kanados Saskačevano provincijos kasyklos „Nutrien“ ir „Mosaic“ sudaro 80 proc. JAV importo. Tai sudaro apie 12 mln. tonų.
Ir tai sudaro beveik visą „Belaruskalij“ eksporto apimtį 2025 m. (11,9 mln. tonų).
Be to, Baltarusijoje yra baltasis kalis, o ne rausvas granuliuotas, kuriam pritaikyta JAV žemės ūkio pramonė.
Antroji priežastis
Naujasis sandoris atrodo kaip viešųjų ryšių akcija D. Trumpui, o Baltarusija gali prarasti per daugelį metų uždirbtas ir patikrintas rinkas.
Kad padėtų D. Trumpui pažaboti kanadiečius bent iš dalies, Baltarusijai teks sutelkti išteklius ir ką nors paaukoti.
Didžiausi Baltarusijos kalio pirkėjai yra Kinija, Indija, Indonezija ir kitos Pietryčių Azijos šalys.
Norint patekti į šias rinkas, užmegzti ryšius su vietos valdžia ir importuotojais, „Belaruskalij“ prireikė dešimtmečių.
Ir dabar teks pasitraukti iš šių rinkų dėl D. Trumpo pažadų savo ūkininkams? Kad padėtų jam nubausti Kanadą, kuri nenorėjo tapti 51-ąja valstija, o nori būti asocijuota Europos Sąjungos nare?
Po poros metų JAV vyks rinkimai, ir D. Trumpas nebebus prezidentu.
Ar jo įpėdinis ir toliau norės nubausti Kanadą? O jei ne, kaip tuomet naujoji JAV vadovybė vertins sankcijas prieš baltarusišką kalį?
Baltarusijai sugrįžti į prarastas rinkas už JAV ribų bus labai sunku.
Minske turėtų tai numatyti.
Tikėtina, kad dėl šių išvardytų priežasčių niekas nesiblaškys ir neaukos patikimų klientų.
Trečioji priežastis
Pranešama, kad pirmosios 30 tūkst. tonų baltarusiško kalio chlorido į Naująjį Orleaną bus atgabentos spalį.
Tačiau nutylima svarbiausia – už kokią kainą ir kokiomis sąlygomis.
JAV panaikino sankcijas Rusijos kalio atžvilgiu praėjus dviem mėnesiams po jų įvedimo – 2022 m. balandį.
Ir šiandien Rusija yra antra po Kanados tiekėja į JAV rinką. Jos dalis sudaro 12 proc. importo, arba 1,8 mln. tonų.
Rusija turi daugiau kalio atsargų nei Baltarusija ir gerai veikiančią logistiką, tai kodėl D. Trumpas kreipiasi ne į Maskvą, o į Minską?
Veikiausiai todėl, kad rusai nesutinka dirbti už tas galbūt labai dempinguotas kainas, kurios turėtų išstumti kanadiečius iš rinkos.
Rusai, kaip ir kanadiečiai, pirmiausia nori uždirbti šioje ribinio pelno rinkoje.
Ketvirta priežastis
Nepriklausomų Baltarusijos tyrėjų teigimu, visi kalio gamintojai yra labiau partneriai nei konkurentai.
Dėl produkto unikalumo kalio rinka yra oligopolinė.
Pagrindiniai jos gamintojai – kanadiečiai, rusai ir baltarusiai, siekdami išlaikyti pelningą pardavimo kainą, pirmiausia yra partneriai, o tik paskui – konkurentai.
Įžengę į JAV rinką su dempinguotomis kainomis, baltarusiai rizikuoja patirti kanadiečių dempingą, pavyzdžiui, Kinijoje ar Indijoje.
Ir trapi paklausos bei pasiūlos struktūra gali būti sugriauta.
Visi rizikuoja susidurti su chaosu rinkoje – košmaru, kuriame sąlygas diktuos ne unikalaus produkto gamintojai, o pirkėjai.
Visi rizikuoja susidurti su chaosu rinkoje – košmaru, kuriame sąlygas diktuos ne unikalaus produkto gamintojai, o pirkėjai.
Ar verta tai daryti dėl D. Trumpo per likusius dvejus jo kadencijos metus?
Tuo yra abejojama.
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