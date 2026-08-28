Baltieji Rūmai derasi dėl JAV dalies Venesuelos naftos sektoriuje

Derybose kalbama apie daugiau nei dešimtį eksploatuojamų naftos telkinių, kurių patvirtinti ištekliai siekia 90 mlrd. barelių – tai sudaro apie trečdalį visų Venesuelos išžvalgytų išteklių, siekiančių 300 mlrd. barelių, teigiama pranešime, kuriame cituojami du neįvardyti JAV pareigūnai.
Pasak „Axios“, mainais į JAV nuosavybės dalį privačios bendrovės, įskaitant amerikiečių įmones, eksploatuotų šiuos telkinius ir grąžintų Venesuelai daugiau pajamų iš naftos.
Venesuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos išteklius. Straipsnyje teigiama, kad šis sandoris daugiau nei dvigubai padidintų bendrąsias JAV naftos atsargas tuo metu, kai JAV strateginis naftos rezervas yra mažiausias per 40 metų.
D. Trumpo administracija iš karto neatsakė į AFP prašymą pateikti komentarą.
Praėjus beveik aštuoniems mėnesiams po to, kai JAV surengė karinę operaciją iš nušalino buvusį Venesuelos lyderį Nikolásą Maduro, laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez siekia atverti Venesuelą užsienio investicijoms, ypač energetikos sektoriuje.
Ji vadovauja Venesuelai patirdama didelį spaudimą iš D. Trumpo, kuris nori perimti šalies naftos pramonės kontrolę.
D. Trumpo administracija ragina JAV bendroves investuoti į Venesuelą, tačiau jos tebėra atsargios dėl nudėvėtos infrastruktūros ir to, kad anksčiau Karakaso vyriausybė pasisavindavo užsienio investuotojų turtą.
„Chevron“, vienintelė JAV naftos bendrovė, kuri vis dar veikė Venesueloje, kai N. Maduro buvo nušalintas, liepos mėnesį pranešė, kad padidino savo kasdien išgaunamos žaliavinės naftos kiekį iki 280 tūkst. barelių ir planuoja iki 2028 m. pabaigos padidinti gavybą 50 procentų.
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