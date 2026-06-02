Baltųjų rūmų žiniasklaidos pokylis po šaudynių perkeltas į naują datą

D. Trumpas turėjo būti evakuotas iš vakarienės, kuri balandžio 25 d. buvo rengiama viešbutyje Vašingtono centre, kai apsaugos punkte nuaidėjo šūviai. Iš Kalifornijos kilęs 31-erių Cole‘as Allenas nepripažino kaltės dėl kaltinimų, įskaitant pasikėsinimą nužudyti prezidentą.
„Didžiuojuosi galėdama pranešti, kad penktadienį, liepos 24 d., Vašingtone surengsime dar vieną vakarienę“, – nariams skirtame elektroniniame laiške teigė Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos (WHCA) prezidentė Weijia Jiang.
„Neleisime, kad smurto aktas tartų paskutinį žodį, ypač tokiais metais, kai apmąstome 250-ąsias Amerikos metines ir viską, už ką kovojame“, – sakė ji.
WHCA vadovė nenurodė, ar pats D. Trumpas dalyvaus perkeltoje vakarienėje.
„Renginio metu bus taikomos gerokai sustiprintos saugumo priemonės ir naujos patekimo procedūros“, – pažymėjo W. Jiang ir kartu pridūrė, jog tai bus „intymesnis susibūrimas“, nei nutrauktas renginys.
„Detalės apie vietą, bilietus ir programą bus paskelbtos netrukus“, – sakė ji.
Tūkstančiai žurnalistų ir pareigūnų paprastai dalyvauja šioje prašmatnioje vakarienėje Vašingtono „Hilton“ viešbutyje.
D. Trumpas balandžio mėnesį vykusios vakarienės metu turėjo sakyti kalbą. Jis paragino pakartoti šį renginį ir taip pat pasinaudojo incidentu, kad pagrįstų sprendimą Baltuosiuose rūmuose pastatyti prieštaringai vertinamą pokylių salę.
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