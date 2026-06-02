Biržų indeksai svyruoja, nafta pigtelėjo

Nors pirmadienį Volstrite buvo fiksuojami nauji technologijų sektoriaus akcijų brangimo rekordai, prekiautojai Azijoje po neseniai vykusio stipraus kilimo nusprendė pailsėti. Dėmesys taip pat krypsta į JAV, kur šios savaitės pabaigoje bus skelbiami darbo rinkos duomenys.
JAV prezidentas pareiškė surengęs derybas su Izraelio ministru pirmininku ir turėjęs „labai gerą pokalbį“ per nenurodytus atstovus su karine grupuote „Hezbollah“.
D. Trumpo oficialioje „Truth Social“ paskyroje paskelbtame įraše teigiama, kad B. Netanjahu sutiko atšaukti karinį reidą į Beirutą, o Libane įsikūrusi grupuotė pareiškė, kad „visas šaudymas bus nutrauktas“.
JAV ambasada Libane pranešė, kad „Hezbollah“ priėmė JAV pasiūlymą dėl „abipusio atakų nutraukimo“.
Tačiau Izraelio lyderis, rodos, abejoja bet kokia paliaubų galimybe. Tuo metu JAV žiniasklaidos priemonės „Axios“ pranešime teigiama, kad D. Trumpas pavadino jį „bepročiu“ ir apkaltino keliančiu pavojų taikos deryboms su Iranu.
Kituose įrašuose JAV prezidentas teigė: „Derybos su Irano Islamo Respublika tęsiasi sparčiu tempu. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam klausimui!“ Tačiau Irano naujienų agentūra „Tasnim“ pranešė, kad Teheranas sustabdė dialogą su tarpininkais, protestuodamas prieš Izraelio plečiamą puolimą Libane prieš Irano sąjungininką „Hezbollah“.
Valstybinės televizijos transliuotame pranešime Revoliucinės gvardijos žvalgybos tarnyba teigė, kad „raudonųjų linijų peržengimas Libane ir Gazos Ruože“ reikštų „tiesioginį karą“.
„Tasnim“ pranešė, kad Iranas toliau blokuos Hormuzo sąsiaurį, per kurį taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos, ir kartu su savo sąjungininkais „aktyvins kitus frontus“, įskaitant Bab al Mandabo sąsiaurį prie Raudonosios jūros įėjimo.
Anksčiau pirmadienį JAV lyderis CNBC televizijai sakė, kad „man nesvarbu“, jei taikos derybos su Iranu žlugtų, pridurdamas, kad „atvirai sakant, manau, kad jos pradėjo tapti labai nuobodžios“.
Dėl Irano komentarų pirmadienį naftos kainos šoktelėjo net septyniais procentais, o vėliau šis kilimas šiek tiek sulėtėjo. Antradienį abiejų pagrindinių rūšių naftos kainos kiek sumažėjo. „Brent“ nafta pigtelėjo 0,5 proc. iki 94,51 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ kaina sumažėjo 0,6 proc. iki 91,62 JAV dolerio už barelį.
Tebesitęsiant su karu Irane susijusiam neapibrėžtumui, investuotojai Azijoje išlieka atsargūs. Seulo vertybinių popierių biržos, kuri šiais metais rodė kelią kitoms biržoms į viršų, indeksas antradienį nukrito beveik dviem procentais, o Tokijo – daugiau nei vienu procentu po to, kai pirmadienį pasiekė naujas aukštumas.
Šanchajaus, Sidnėjaus ir Velingtono biržų indeksai taip pat smuktelėjo. Tačiau Honkonge, Singapūre, Taipėjuje, Maniloje ir Džakartoje indeksai augo.
Pirmadienį visi trys pagrindiniai Volstrito indeksai pasiekė rekordus, o lustų gamybos milžinės „Nvidia“ akcijų kursas šoktelėjo daugiau nei šešiais procentais po to, kai bendrovė pristatė galingiems nešiojamiems kompiuteriams su „Windows“ operacine sistema skirtą lustą.
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