 Bitkoino kursas pasiekė septynių mėnesių žemumas

2025-11-21 12:55
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Bitkoinos kursas penktadienį nukrito žemiausiai per pastaruosius septynis mėnesius – iki 85 tūkst. JAV dolerių, pasaulinėms technologijų kompanijų akcijų išpardavimo nuotaikoms dėl susirūpinimo galimu dirbtinio intelekto burbulu išplitus ir į rizikingų aktyvų rinkas, rašo „Trading Economics“.

Bitkoino kursas pasiekė septynių mėnesių žemumas / Pixabay nuotr.

Ketvirtadienį pasaulio akcijų kainos trumpam buvo atsigavę po lustų milžinės „Nvidia“ pranešimo apie pelno šuolį, tačiau tai investuotojų nerimo dėl galimo minėto burbulo neišsklaidė.

Spaudimą rizikingų aktyvų, įskaitant kriptovaliutų, rinkoms sustiprino lūkesčiai, kad JAV centrinis bankas per pinigų politikos svarstymą ateinantį mėnesį veikiausiai susilaikys nuo bazinių palūkanų mažinimo.

Bitkoino ir technologijų sektoriaus koreliacija pakilo iki šešių mėnesių maksimumo – 80 proc., o tai rodo, kad padidėjusio neapibrėžtumo laikais pirmaujanti kriptovaliuta atsiriboja nuo savo tariamo vertės kaupimo vaidmens, pažymi portalas.

