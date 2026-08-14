Brazilijoje rasti praėjusiais metais pavogti Matisse'o kūriniai

Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Kampo mieste, esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime nurodė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas.
Policijos teigimu, apie 200 tūkst. JAV dolerių (148 tūkst. eurų) vertinamą kolekciją šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui.
Šis nusikaltimo organizatorius jau buvo sulaikytas balandį, o tiriant šią bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris.
Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota, jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai ji vogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje.
Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoją bei Mario de Andrade bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagriebė raižinius bei kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi, ir paspruko.
Skelbiama, kad jie taip pat pavogė penkis Brazilijos menininko Candido Portinario kūrinius, tačiau šie kol kas nerasti.
H. Matisse'o raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kuria pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
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