Britai siūlo branduolinį skėtį kai kurioms sąjungininkėms, įskaitant ir Lietuvą

Jungtinės ekspedicinės pajėgos (JEF) yra Jungtinės Karalystės vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Nyderlandai bei Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų – Lietuva.
Branduolinis skėtis – branduolinį ginklą turinčios valstybės saugumo garantija branduolinio ginklo neturinčiai sąjungininkei.
Toks pasiūlymas buvo patvirtintas pirmadienį Suomijoje viešint Jungtinės Karalystės pirmajam jūrų lordui ir Karališkojo laivyno štabo viršininkui generolui serui Gwynui Jenkinsui, kuris susitiko su Suomijos parlamento Gynybos komiteto pirmininku Heikki Autto.
Portalo „Yle“ žiniomis, JEF priklausančios Šiaurės ir Baltijos šalys, Jungtinė Karalystė bei Nyderlandai susitarimą pasirašys lapkritį Osle vyksiančiame susitikime.
„Jų karinių jūrų pajėgų vadas pabrėžė tvirtą Didžiosios Britanijos įsipareigojimą bendradarbiauti JEF, o tai atvėrė ir šias naujas galimybes“, – pirmadienį Suomijos naujienų agentūrai STT sakė H. Autto.
Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasymo strategijai, pagal kurią JAV, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms Aljanso narėms.
„Suomiją dengia branduolinis skėtis. Jį garantuoja mūsų povandeniniai laivai, kurie šiuo metu patruliuoja Atlante“, – interviu dienraščiui „Iltalehti“ sakė G. Jenkinsas.
„Iltalehti“ taip pat atkreipė dėmesį į planuojamo JEF susitarimo reikšmę Suomijos gynybai, nes norint juo pasinaudoti nereikės aktyvuoti NATO 5-ojo straipsnio, kuriame nustatyta, kad vienos narės užpuolimas laikomas visų Aljanso narių užpuolimu.
Anksčiau šį mėnesį Suomija prisijungė prie Prancūzijos vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, tačiau šis susitarimas atskiro branduolinio skėčio nenumato.
Suomijos Gynybos ministerija antradienio rytą pranešė, kad gynybos ministras Antti Häkkänenas spalio 1–2 dienomis Reikjavike dalyvaus susitikime su kolegomis iš kitų JEF šalių.
„Mūsų laukia labai svarbus susitikimas. JEF yra Suomijai labai svarbus daugiašalio bendradarbiavimo gynybos srityje formatas, o dabartinė saugumo padėtis dar labiau išryškina jo vaidmenį“, – sakė A. Häkkänenas.
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