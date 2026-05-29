Briuselis ragina imtis „ryžtingesnių“ priemonių dėl prekybos disbalanso su Kinija

„Kinija yra svarbi partnerė, todėl bendradarbiavimas ir dialogas bus tęsiami. Tuo pačiu metu dabartinė prekybos ir investicijų santykių padėtis nėra tvari, – teigė ES vykdomoji institucija. – Kadangi ekonominiai ir saugumo interesai tampa vis labiau susipynę, abiem sritims reikės ryžtingesnių atsakomųjų veiksmų.“
Briuselis vis labiau nerimauja dėl prekybos deficito su Kinija. Praėjusiais metais ES prekybos deficitas su Kinija pasiekė 360 mlrd. eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas gerokai viršijo ES importą.
Europos Komisijos nariai susitiko aptarti, kokių priemonių – esamų ir naujų – ES galėtų imtis.
Tačiau ES teigė, kad jos „pagrindinis požiūris išlieka rizikos mažinimas, o ne atsiejimas“, nes 27 valstybių narių blokas nori išlaikyti prekybos santykius su Kinija, kartu mažindamas savo priklausomybę nuo šios Azijos ekonomikos galios.
Komisija teigė, kad šios diskusijos rezultatai „bus panaudoti ateinančių savaičių darbui“ prieš tolesnes derybas dėl Kinijos ir prekybos disbalanso, kurios vyks birželio 15-17 d. Prancūzijoje vyksiančiame Didžiojo septyneto (G7) šalių vadovų susitikime ir birželio 18-19 d. Briuselyje vyksiančiame ES lyderių susitikime.
Sumažėjus prekybinei įtampai su JAV po to, kai ES patvirtino pernai pasirašytą prekybos susitarimą su Vašingtonu, Briuselis savo dėmesį kreipia į Kiniją. Ir jis nėra vienas.
Ekspertai ir vyriausybės vis dažniau įspėja apie „Kinijos šoką 2.0“, kai gausybė pigių prekių, pagamintų šioje Azijos šalyje, kelia grėsmę gamintojams ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, nes prekybos deficitas su Kinija didėja. Praėjusiais metais bloko prekybos deficitas su Kinija siekė apie 360 mlrd. eurų, o tai reiškia, kad Kinijos eksportas gerokai viršijo ES importą.
„Kinijos pramonės dominavimas nėra atsitiktinis. Tai dešimtmečius trukusių valstybės subsidijų ir neabipusio patekimo į rinką rezultatas“, – ketvirtadienį ES šalių ministrams Briuselyje sakė už klestėjimą ir pramonės strategiją atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Stephane'as Sejourne.
Vėliau jis žurnalistams sakė, kad, remiantis Europos Centrinio Banko duomenimis, „dėl prekybos deficito artimiausiais mėnesiais labai didelis pavojus kyla 29 milijonams darbo vietų“.
Tačiau ES prekybinis susirūpinimas dėl Kinijos nėra naujas dalykas. Nuo 2023 metų Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasisako už „rizikos mažinimo, o ne atsiejimo“ požiūrį, kuris suderina susirūpinimą dėl pernelyg didelės priklausomybės nuo Kinijos ir ryšių išlaikymo.
Tuo pačiu metu Europa siekia diversifikuoti savo prekybos partnerius, ypač retųjų mineralų srityje, kurioje dominuoja Kinija, po to, kai praėjusiais metais Pekino įvestos griežtos eksporto kontrolės priemonės atskleidė, kokia pažeidžiama yra ES.
ES taip pat tikisi, kad naujos taisyklės, kurios bus paskelbtos kitą savaitę, sustiprins vietinę įvairiuose elektroniniuose produktuose naudojamų lustų gamybą.
Daugiau muitų?
Neminėdamos Kinijos, keturios didžiausios ES ekonomikos – Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Ispanija – savaitgalį išplatino dokumentą, kuriame nurodoma, kad reikia imtis griežtesnių priemonių kovai su „nesąžiningų prekybos praktikų plitimu“. Tačiau dėl šios pozicijos gali kilti problemų su didžiausia Europos ekonomika Vokietija, kuri į Kiniją eksportuoja daug prekių, pavyzdžiui, automobilius ir gamybos įrangą. Berlynas yra atsargesnis, nes bijo supykdyti Pekiną ir susidurti su galimomis skausmingomis pasekmėmis.
Ketvirtadienį laikraštis „Financial Times“ citavo S. Sejourne sakant, kad ES aktyviau taikys importo kvotas ir muitus Kinijai, kad apsaugotų tam tikrus sektorius, įskaitant chemijos, metalų ir švarių technologijų.
Reaguodama į S. Sejourne komentarus, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning įspėjo, kad Kinija „imtųsi visų būtinų priemonių“, kad apsaugotų savo teisėtus interesus.
Pastaraisiais metais ES bandė spręsti disbalanso problemą taikydama didesnius muitus ir vykdydama daugybę tyrimų, susijusių su valstybės subsidijomis švariųjų technologijų sektoriuje, o tai sukėlė didesnę prekybinę trintį tarp Briuselio ir Pekino.
Kinijos bandymai investuoti Europoje taip pat susiduria su vis didesniu pasipriešinimu.
Apie naujausią atvejį pranešta ketvirtadienį, kai ES pradėjo tyrimą dėl Kinijos elektroninės prekybos milžino „JD.com“ pasiūlymo įsigyti didelę Vokietijos elektronikos mažmeninės prekybos grupę „Ceconomy“, įtariant, kad šis sandoris buvo paskatintas valstybės subsidijų.
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