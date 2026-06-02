Briuselis: Vokietija ir Prancūzija turėtų atsisakyti sienų su ES šalimis kontrolės

Europos Komisija (EK) nurodė, kad naujoji bloko išorės skaitmeninė sienų patikros sistema ir netrukus įsigaliosiantis migracijos paktas, sugriežtinantis tikrinimo procedūras, sumažino vidaus kontrolės poreikį.
„Esant šioms sąlygoms, valstybės narės gali siekti laipsniškai panaikinti kontrolę prie vidaus sienų“, – sakė ES migracijos komisaras Magnusas Brunneris (Magnusas Bruneris).
ES Šengeno erdvėje būtina užtikrinti laisvą judėjimą, o šalys gali įvesti patikras pasienyje su kitomis narėmis tik tuo atveju, jei mano, kad kyla grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.
Tokios priemonės turėtų būti išskirtinės ir laikinos – iš esmės trukti ne ilgiau kaip dvejus metus.
Vis dėlto, jausdamos politinį spaudimą griežtai kovoti su migracija, daugelis sostinių vis dažniau naudojasi šia išlyga, kad pasiųstų pareigūnus tikrinti atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų.
Vokietija tam tikrą kontrolę bent dalyje savo pasienio beveik nepertraukiamai taiko nuo 2015 metų.
Kai patikros trunka ilgiau nei 12 mėnesių, EK turi peržiūrėti jų pagrįstumą.
Antradienį ji pateikė nuomones Austrijai, Danijai, Prancūzijai, Vokietijai, Italijai, Nyderlandams, Slovėnijai, Švedijai ir Norvegijai.
Pastaroji nėra ES narė, tačiau priklauso Šengeno erdvei.
EK nustatė, kad apskritai patikros buvo įvestos „dėl tikrų ir teisėtų susirūpinimą keliančių priežasčių, susijusių su grėsmėmis saugumui ir migracijos situacija“.
Tačiau ji pasiūlė jas palaipsniškai pakeisti „nesisteminėmis policijos patikromis“, „mobiliuoju biometriniu identifikavimu“ ir „transporto priemonių sekimo technologijomis“.
ES pasienio agentūros duomenimis, per pirmuosius keturis 2026 metų mėnesius pareigūnų užfiksuotų neteisėtų sienos kirtimų į ES skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 40 procentų.
Naujoji bloko automatizuota sistema, pakeičianti pasų spaudus skaitmenine registracija bei veido atvaizdų ir pirštų atspaudų rinkimu, pradėjo veikti balandį, o tai kai kuriuose oro uostuose sukėlė ilgas eiles.
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