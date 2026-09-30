Burnhamas neatmeta galimybės siūlyti šaliai grįžti į ES

Dėl dešimtmetį trukusio sąstingio ir susiskaldymo anksčiau „Brexit“ kaltinęs A. Burnhamas teigė įvertinsiantis visų galimų variantų privalumus ir trūkumus.
Savo pirmojoje kalboje Leiboristų partijos suvažiavime kaip jos lyderis premjeras antradienį pareiškė, kad „Brexit“ padarė „daugiau žalos nei naudos“, ir pažadėjo galimus tolesnius pasirinkimus šaliai pristatyti maždaug tuo metu, kai vėliau šiais metais vyks Jungtinės Karalystės ir ES aukščiausiojo lygio susitikimas.
Transliuotojui BBC jis trečiadienį sakė nenorintis palikti šio klausimo neišspręsto ir siekiantis aiškiai apibrėžti, „kur norime matyti Jungtinę Karalystę per ateinantį dešimtmetį“.
Paklaustas, ar norėtų, kad Jungtinė Karalystė vėl įstotų į ES, A. Burnhamas BBC laidai „Today“ sakė norintis „apsvarstyti galimus variantus“.
„Galėtume likti ten, kur esame dabar. Tai neabejotinai yra vienas iš variantų, jei žmonės mano, kad dabartinė padėtis yra tinkama. Galėtume apsvarstyti, ką (buvęs konservatorių iždo kancleris – ELTA) George'as Osborne'as sakė apie muitų sąjungą, ką Liberalų demokratų partija per savo suvažiavimą kalbėjo apie bendrąją rinką, arba galėtume eiti iki galo“, – teigė A. Burnhamas.
2024 m. Leiboristų partijos rinkimų programoje buvo atmesta galimybė prisijungti prie muitų sąjungos, grįžti į ES bendrąją rinką ar atkurti laisvą asmenų judėjimą tarp Jungtinės Karalystės ir ES.
Tačiau A. Burnhamas leido suprasti, kad ateityje yra pasirengęs rekomenduoti peržengti šias anksčiau nubrėžtas raudonas linijas.
„Akivaizdu, kad turime apsvarstyti įvairius variantus ir įvertinti, kuriuos iš jų įmanoma įgyvendinti bei kokie būtų kiekvieno jų privalumai ir trūkumai“, – BBC sakė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas.
ELTA primena, kad už valstybės pasitraukimą iš ES Jungtinės Karalystės rinkėjai nubalsavo per 2016 m. birželį surengtą referendumą: 17,4 mln. žmonių (51,9 proc.) pritarė pasitraukimui iš ES, o 16,1 mln. (48,1 proc.) balsavo už pasilikimą. Jungtinės Karalystė oficialiai paliko ES 2020 m. sausio 31 d.
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