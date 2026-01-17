Buvęs Europos centrinio banko vadovas pelnė prestižinį apdovanojimą

„Padėtis rimta, – sakė Vokietijos parlamentaras ir apdovanojimų komiteto pirmininkas Arminas Laschetas (Arminas Lašetas). – Europa neturi tapti išorinių jėgų pėstininke susidūrus su persidengiančiomis geopolitinėmis krizėmis.“
„Jei Europa nebus konkurencinga ekonomiškai, ji ilgainiui neturės finansinio, technologinio ir pramoninio pagrindo, kad užtikrintų savo saugumą“, – sakydamas atidarymo kalbą pridūrė A. Laschetas.
M. Draghi, kuriam priskiriami nuopelnai padėjus išgelbėti euro zoną, kai 2012 metais pažadėjo padaryti „visa, ko prireiks“, kad sustiprintų valiutą euro zonos skolų krizės metu, ir nuo to laiko ragino Europą skatinti ekonominę integraciją, kad ji galėtų efektyviau konkuruoti su Jungtinėmis Valstijomis ir Kinija.
Buvęs Italijos ministras pirmininkas M. Draghi 2024 metais pateikė 383 ES konkurencingumo stiprinimo rekomendacijas, ragindamas bendrai reguliuoti kapitalo rinkas ir apskritai sumažinti biurokratiją verslui.
Europa patiria vis didesnį spaudimą skatinti savo ekonomiką, kraštutinių dešiniųjų partijoms visame žemyne laimint rinkimus, o Rusijai ir Jungtinėms Valstijoms tampant vis priešiškesnėms.
„Šis sprendimas priimtas tokiu metu, kai Europa galbūt niekada neturėjo tiek daug priešų, kiek dabar, tiek vidinių, tiek išorinių“, – trumpoje padėkos kalboje, transliuotoje vaizdo įrašu, sakė M. Draghi.
„Turime tapti stipresni – stipresni kariniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu“, – pridūrė jis.
Premija, pavadinta frankų valdovo Karolio Didžiojo, pirmojo, suvienijusio didžiąją dalį Vakarų Europos po Vakarų Romos imperijos žlugimo, vardu, skiriama 17 narių komiteto, kurio dauguma yra žmonės, susiję su Karolio Didžiojo sostine Achenu.
Karolio Didžiojo apdovanojimą yra gavęs popiežius Pranciškus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir visa ukrainiečių tauta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), Čekijos prezidentas bei antikomunistinis disidentas Vaclavas Havelas ir buvusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
