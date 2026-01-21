Buvęs Pietų Korėjos premjeras nuteistas kalėti 23 metus

Atsakovas „iki pat galo nepaisė savo, kaip ministro pirmininko, pareigos ir atsakomybės“, sakė Seulo centrinio apygardos teismo teisėjas Lee Jing-gwanas.
„Nuteisiame atsakovą 23 metus kalėti“, – paskelbė teisėjas.
Bausmė yra aštuoneriais metais ilgesnė, nei reikalavo prokurorai.
76-erių karjeros technokratui buvo nurodyta po nuosprendžio iškart atvykti į kalėjimą.
Teisėjas pareiškė, kad Han Duck-soo boso, tuometinio prezidento Yoon Suk-yeolo 2024-ųjų gruodį paskelbtu karo padėties įvedimo dekretu siekta „sugriauti konstitucinę santvarką“ ir tai prilygo maištui.
Po stulbinančio karo padėties paskelbimo ginkluotosios pajėgos buvo nusiųstos į Nacionalinę Asamblėją ir Nacionalinę rinkimų komisiją, bet netrukus sprendimą įvesti karo padėtį vetavo opozicijos vadovaujamas parlamentas.
Po šių įvykių balandžio mėnesį Konstitucinis Teismas nušalino Yoon Suk-yeolą apkaltos tvarka, o dar po dviejų mėnesių buvo surengti rinkimai.
Han Duck-soo yra vienas iš daugelio buvusių pareigūnų (įskaitant Yoon Suk-yeolą), stojusių prieš teismą dėl savo vaidmens bandant įvesti karo padėtį.
„Manoma, kad atsakovas suvaidino reikšmingą vaidmenį Yoon Suk-yeolo ir kitų asmenų maištavimo veiksmuose, bent jau formaliai užtikrindamas procedūrinių reikalavimų laikymąsi“, – sakė teisėjas Lee ing-gwanas. Nuosprendžio paskelbimą transliavo televizija.
Teisėjas pabrėžė, kad nors Han Duck-soo „išreiškė susirūpinimą Yoon Suk-yeolui“ dėl minimo žingsnio, jis „aiškiai tam nepasipriešino“ ir neparagino kitų ministrų kabineto narių atkalbėti nuo to Yoon Suk-yeolą.
Teismo proceso metu Han Duck-soo neigė kaltę, tvirtindamas, kad niekada nepalaikė karo padėties paskelbimo ir prie to neprisidėjo.
„Rūmų perversmas“
Balandį nušalinus Yoon Suk-yeolą, Han Duck-soo laikinai ėjo prezidento pareigas ir vienu metu buvo laikomas stipriu konservatorių kandidatu pirmalaikiuose rinkimuose.
Gegužę jis atsisakė šio vaidmens, kad siektų prezidento posto, tačiau šie ketinimai netrukus žlugo – Yoon Suk-yeolo partija atsisakė iškelti jį savo vėliavnešiu.
Teismas teigė, kad Yoon Suk-yeolo paskelbta karo padėtis buvo įgyvendinama kaip „iš viršaus į apačią vykdomas sukilimas“ ir gali būti laikoma „rūmų perversmu“.
Pasak teisėjo, nepaisydamas antikonstitucinių šio žingsnio elementų, Han Duck-soo nusprendė ne tik jam neprieštarauti, bet ir jame dalyvauti.
„Atsakovas (...), kaip ministras pirmininkas, turėjo pareigą laikytis konstitucijos bei įstatymų ir dėti visas pastangas, kad konstitucija būtų saugoma ir įgyvendinama, – kalbėjo teisėjas. – Vis dėlto tikėdamas, kad gruodžio 3-iosios sukilimas gali būti sėkmingas, jis galiausiai nusisuko nuo šių pareigų bei atsakomybės ir pasirinko jame dalyvauti.“
Han Duck-soo taip pat buvo nuteistas už melagingus parodymus.
Trečiadienio nuosprendis priimtas po to, kai buvęs prezidentas Yoon Suk-yeolas buvo nuteistas penkerius metus kalėti už trukdymą teisingumui ir kitus nusikaltimus, susijusius su jo sprendimu įvesti karo padėtį.
Jam taip pat gresia nuosprendis dėl pagrindinio vaidmens organizuojant maištą. Pagal šį kaltinimą prokurorai reikalauja mirties bausmės.
Seulo centrinis apygardos teismas, kuriam pirmininkauja kitas teisėjas, nuosprendį paskelbs vasario 19 dieną.
