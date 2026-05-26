 Buvusi Danijos karalienė Margrethė II vėl atsidūrė ligoninėje

Buvusi Danijos karalienė Margrethė II vėl atsidūrė ligoninėje

2026-05-26 00:04
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Buvusi Danijos karalienė Margrethė II krisdama susižalojo ir buvo paguldyta į ligoninę. Jai nustatyta didelė kraujosruva klubo srityje, pirmadienį pranešė Karališkieji rūmai. Atsižvelgiant į aplinkybes, buvusi monarchė esą jaučiasi gerai.

Margrethė II
Margrethė II / EPA-ELTOS nuotr.

Pateiktais duomenimis, Margrethė tikriausiai ligoninėje praleis kelias dienas.

Buvusiai karalienei gegužės viduryje buvo atlikta nedidelė širdies operacija. Rūmų teigimu, tai buvo minimali invazinė operacija, kurios metu praplėsta vainikinė arterija.

Gyventojų mėgstama Margrethė 52 metus praleido soste, o 2024-aisiais perleido jį savo sūnui Frederikui. Pastaraisiais metais ji ne kartą kovojo su sveikatos problemomis. Pernai Margrethė buvo gydoma ligoninėje dėl peršalimo, 2023 m. jai atlikta nugaros operacija.

 

 

 
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