Buvusi „Fox News“ laidų vedėja patvirtinta į vyriausiojo Vašingtono prokuroro postą

Už J. Pirro kandidatūrą į JAV Kolumbijos apygardos prokuroro pareigas balsavo 50 Senato narių, prieš – 45 senatoriai, prieš daugiau nei pusmetį į Baltuosius rūmus sugrįžusiam D. Trumpui raginant respublikonų kontroliuojamą Senatą dirbti visą savaitgalį, kad būtų patvirtintos jo pasiūlytos kandidatūros.

D. Trumpas, turintis įprotį į įtakingus vyriausybinius postus skirti dešiniosios pakraipos televizijos tinklų laidų vedėjus ir griežtosios linijos šalininkus, J. Pirro į šias pareigas laikinai paskyrė gegužę.

Šią įžūlią 74-erių metų buvusią Niujorko Vestčesterio apygardos apylinkės prokurorę D. Trumpas yra apibūdinęs kaip „neturinčią lygių“.

Ji išgarsėjo 2008-2011 m. vesdama savaitgalio televizijos laidą „Judge Jeanine Pirro“, o paskiau – televizijos kanalo „Fox News Channel“ laidą „Justice with Judge Jeanine“, kuri buvo transliuojama 11 metų.

Iki pradėdama laikinai eiti vienas iš įtakingiausių JAV prokuroro pareigas, ji buvo viena iš kanalo „Fox News“ laidos „The Five“ vedėjų.

J. Pirro prisijungs prie kitų kabelinių naujienų laidų darbuotojų, tokių kaip gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas, su kuriuo kartu vedė laidą „Fox & Friends Weekend“, ir transporto sekretorius Seanas Duffy – buvęs realybės šou dalyvis ir vienas iš kanalo „Fox Business“ laidų vedėjų.

Dickas Durbinas, vyriausiasis Demokratų partijai atstovaujantis Senato Teismų komiteto narys, sakė, kad J. Pirro „niekada neturėtų tapti nuolatine JAV prokurore“ ir pavadino ją „savo nuomonės neturinčia Donaldo Trumpo marionete“.

D. Durbinas paminėjo, kad J. Pirro skleidžia sąmokslo teorijas, susijusias su 2020 m. rinkimais, kuriuos Trumpas pralaimėjo Joe Bidenui.

Po nepagrįstų kaltinimų sukčiavimu 2020 m. rinkimuose, J. Pirro tapo atsakove byloje dėl šmeižto, kurią pateikė „Dominion Voting Systems“, teigusi, kad kanalas „Fox“ transliavo melagingus pareiškimus apie šią bendrovę.

Kad byla būtų nutraukta, kanalui „Fox News“ teko pakloti beveik 800 milijonų JAV dolerių sumą.

Ji taip pat yra parašiusi kelias knygas. Viena iš jų – „Melagiai, informacijos tekintojai ir liberalai: argumentai prieš sąmokslą prieš Trumą“ („Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy“), kurią 2018 m. dienraštis „The Washington Post“ apibūdino kaip „pataikavimą“ D. Trumpui.

Jai dirbant Niujorko apygardos prokurore, jos buvęs sutuoktinis Albertas Pirro buvo nuteistas už mokesčių vengimą. Savo pirmosios kadencijos prezidento poste metu D. Trumpas jam suteikė malonę.

Praėjusią savaitę į federalinio apeliacinės instancijos teisėjo pareigas skubos tvarka buvo patvirtintas buvęs D. Trumpo advokatas Emilis Bove‘as.