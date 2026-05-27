Buvusi JAV generalinė prokurorė Bondi po atleidimo iš pareigų išgirdo vėžio diagnozę

60-metei P. Bondi diagnozuotas skydliaukės vėžys.
Amerikiečių žinių portalas „Axios“ pirmasis pranešė apie P. Bondi diagnozę ir taip pat informavo, kad ji užims naujas pareigas administracijoje – prisijungs prie prezidento patarėjų tarybos mokslo ir technologijų klausimais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandžio 2 d. atleido generalinę prokurorę ir jos vietą Teisingumo departamento vadovo poste patikėjo savo buvusiam asmeniniam advokatui Toddui Blanche‘ui.
Penktadienį P. Bondi turėtų duoti parodymus Atstovų Rūmų priežiūros komiteto atliekamame Jeffrey‘io Epsteino bylos tyrime.
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