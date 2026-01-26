Buvusi Trumpo sąjungininkė ragino MAGA atmerkti akis

Buvusi judėjimo „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. „Make America Great Again“, MAGA) žvaigždė taip pat perspėjo, kad Jungtinėse Valstijose kurstomas pilietinis karas, praneša britų leidinys „The Independent“.
Pastarasis incidentas Mineapolyje buvo nufilmuotas iš įvairių pusių. Vaizdo įrašuose matyti, kaip vienas pareigūnas iš JAV pasienio patrulių tarnybos (USBP) pastūmė ir pagriovė moterį, o tada apstumdė ir pipirinėmis dujomis apipurškė jai bandžiusi padėti A. Pretti. Tuomet maždaug septyni pareigūnai parvertė A. Pretti ant žemės ir bandė jį sulaikyti. Netrukus pasigirdo vienas šūvis, o tada – dar maždaug devyni.
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija tikina, kad A. Pretti ketino įvykdyti teroristinį išpuolį ir nužudyti federalinius agentus. Vaizdo įrašuose matoma, kad 37-erių A. Pretti prieš parbloškiamas filmavo federalinius pareigūnus, o ginklo nebuvo išsitraukęs.
„Aš nedvejodama tikiu, kad reikia apsaugoti sienas ir išsiųsti neteisėtus migrantus nusikaltėlius, ir palaikau teisėsaugininkus. Tačiau aš taip pat nedvejodama palaikau antrąją (JAV konstitucijos – ELTA) pataisą“, – M. T. Greene sekmadienį rašė socialinėje platformoje „X“ apie žmonių teisę turėti ginklus.
„Teisėtai nešiotis šaunamąjį ginklą, tai ne tas pats, kas grasinti ginklu“, – teigė ji.
M. T. Greene taip pat pabrėžė, kad žmonės turi teisę taikiai protestuoti ir filmuoti.
Buvusi JAV Kongreso narė paragino MAGA rėmėjus įvertinti ir kitokį scenarijų, jeigu tai būtų ne protestuotojai Minesotoje, o D. Trumpo rėmėjai, kurie 2021 m. sausio 6 d. įsiveržė į Kapitolijų.
„Negalėjome patikėti savo akimis, kai matėme, kaip J. Bideno FTB (Federalinis tyrimų biuras – ELTA) susekė, agresyviai veržėsi į namus ir suėmė taikius sausio 6 d. protestuotojus, kurie įėjo į Kapitolijų pro atviras duris“, – sakė ji.
Politikė kvietė MAGA rėmėjus, įsivaizduoti, kas būtų, jeigu 2021 m. sausio 6 d. MAGA žurnalistai ar rėmėjai būtų nufilmavę, kaip pareigūnai moterį apipurškia ašarinėmis dujomis ir parverčia ant žemės, o tada pargriautų jai bandantį padėti MAGA rėmėją, kurį nuginkluotų ir nušautų.
„Kokia būtų buvusi mūsų reakcija? Abi pusės turi nusiimti „politinius akinius“. Jus visus kursto pradėti pilietinį karą, bet visa tai neišsprendžia jokių tikrų problemų, su kuriomis mes susiduriame, o žmonės tragiškai žūsta“, – pareiškė M. T. Greene.
A. Pretti tapo jau antrąja auka, kurią federaliniai agentai nušovė Mineapolyje pastarosiomis savaitėmis. Prieš tai sausio 7 d. Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnai nušovė 37 metų amerikietę Renee Nicole Good. Dėl to išaugo įtampa ir padažnėjo susirėmimai tarp demonstrantų, taip pat konfrontacija tarp valstijų ir federalinės valdžios.
ELTA primena, kad anksčiau aršia D. Trumpo šalininke buvusi M. T. Greene pastaraisiais mėnesiais taip viešai kritikavo prezidentą dėl lėto Jeffrey Epsteino bylos dokumentų viešinimo ir užsienio politikos reikalų. Iš Atstovų Rūmų M. T. Greene atsistatydino anksčiau sausio mėnesį.
Ne vienus metus ji išsiskyrė kaip karšta ultrakonservatyvių pozicijų – pavyzdžiui, dėl abortų ir ginklų įstatymų, taip pat imigracijos politikos – rėmėja, nuolat skelbusi smurtą šlovinančius pareiškimus ir vartojusi rasistinę leksiką.
