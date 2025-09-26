Buvusiam FTB direktoriui pateikti kaltinimai

Pranešimas pasirodė kelios dienos po to, kai D. Trumpas, nepaisydamas principo, kad Teisingumo departamentas neturi jausti Baltųjų rūmų spaudimo, viešai paragino generalinę prokurorę Pam Bondi imtis veiksmų prieš buvusį FTB direktorių ir kitus asmenis, kuriuos jis laiko savo priešais.
Skelbiama, kad J. Comey buvo apkaltintas melagingų parodymų teikimu ir trukdymu vykdyti teisingumą. Tai siejama su jo paties vadovautu tyrimu dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo D. Trumpas.
Eidamas FTB direktoriaus pareigas J. Comey siekė išsiaiškinti, ar minimų rinkimų metu D. Trumpas, siekdamas pergalės, susimokė su Rusija.
Po to, kai J. Comey buvo pateikti kaltinimai, D. Trumpas gyrė šį žingsnį, teigdamas, kad buvęs FTB direktorius yra „vienas blogiausių žmonių, su kuriais ši šalis kada nors yra susidūrusi“.
Sausio mėnesį į Baltuosius rūmus grįžęs respublikonas negailestingai puola kritikus ir savo įsivaizduojamus priešus, tačiau kaltinimai J. Comey kol kas yra dramatiškiausias to pavyzdys.
Vos prieš kelias dienas D. Trumpo paskirta federalinė prokurorė Lindsey Halligan nurodė, kad jei J. Comey būtų pripažintas kaltu, jam grėstų laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė.
L. Halligan yra buvusi prezidento asmeninė advokatė, neturinti jokios prokuroro patirties.
„Niekas nėra aukščiau įstatymo“, – sakoma P. Bondi išplatintame pranešime, Teisingumo departamentui paskelbus, kad J. Comey apkaltintas dėl „sunkių nusikaltimų“.
Anksčiau ketvirtadienį D. Trumpas pareiškė, kad neturi nieko bendra su J. Comey apkaltinimu, tačiau užsiminė paskyręs L. Halligan kovoti su juo ir kitais.
Socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše J. Comey pareiškė, kad nebijo, ir neigia padaręs kokius nors nusikaltimus.
Galima Rusijos įtaka JAV prezidento rinkimams
D. Trumpas J. Comey iš FTB direktoriaus pareigų atleido 2017-aisiais, kai buvo vykdomas tyrimas dėl galimos Maskvos įtakos 2016-ųjų JAV prezidento rinkimams.
J. Comey siekė išsiaiškinti, ar kuris nors D. Trumpo rinkimų kampanijos narys buvo susitaręs su Rusija, siekiant paveikti šį balsavimą.
Nuo tada, kai D. Trumpas pradėjo antrąją kadenciją Baltuosiuose rūmuose, J. Comey ne kartą kritikavo prezidento pastangas, jo teigimu, naudoti teisingumo sistemą kaip politinės naudos įrankį.
Pirmą D. Trumpo kadenciją temdė kontroversijos dėl Rusijos bandymų paveikti 2016-ųjų rinkimų rezultatus ir dėl paties D. Trumpo ryšių su Maskva.
Pradėjęs antrą kadenciją D. Trumpas ėmė naudotis savo galia prieš tuos, kas prisidėjo prie šio tyrimo.
Jo žvalgybos vadovai paskelbė ataskaitas, kuriose pradiniai tyrimai vadinami politiškai motyvuotais ir klaidingais. Pats respublikonų prezidentas ne kartą visą šią situaciją yra pavadinęs „Rusijos melagiena“.
Tačiau žvalgybos bendruomenės pirmines išvadas, kad Rusija kišosi į audringus 2016-ųjų JAV rinkimus, patvirtino tiek Atstovų Rūmų, tiek Senato komitetai.
L. Halligan dirba patirdama didelį spaudimą iš D. Trumpo, nes antradienį baigiasi penkerių metų senaties terminas J. Comey parodymams Kongresui, kurie yra pagrindinė jo bylos dalis.
Ji į svarbias pareigas – JAV prokuroro Virdžinijos Rytų apygardoje – buvo paskirta po to, kai praėjusią savaitę atsistatydino ankstesnis JAV prokuroras Erikas Siebertas.
Skelbiama, kad E. Siebertas atsistatydino Teisingumo departamento vadovams pranešęs, jog nepakanka įrodymų apkaltinti J. Comey ar Niujorko generalinę prokurorę Letitią James. Pastaroji D. Trumpo taikiklyje atsidūrė dėl civilinės bylos, kurioje jis kaltinamas sukčiavimu versle.
