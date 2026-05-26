Carney: balsavimas dėl Albertos nepriklausomybės – pavojingas blefas

M. Carney buvo Anglijos banko valdytojas 2016 m., kai Didžioji Britanija balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos, ir vadovavo centriniam bankui, kai Jungtinė Karalystė vykdė sudėtingą išstojimo iš bloko procesą.
Kanados premjeras teigė, kad britai nebuvo informuoti apie visas savo balsavimo pasekmes.
„Aš pats mačiau, kas nutiko Jungtinėje Karalystėje, kai vyravo požiūris: balsuokite už tai, bus švelnu, o tada derėsimės“, – žurnalistams Otavoje sakė M. Carney ir pridūrė, kad britai ir po dešimties metų mėgina atitaisyti tai, už ką žmonės nemanė balsuojantys, bet ką galiausiai gavo.
Separatistai naftos turtingoje Kanados Albertos provincijoje teigia surinkę daugiau nei 300 tūkst. rėmėjų parašų – pagal Albertos įstatymus pakankamai, kad būtų galima surengti referendumą dėl išstojimo iš Kanados.
Tačiau Albertos teisėjas nutraukė procesą, pareiškęs, kad piliečių iniciatyva neteisėta, nes separatistai nepasitarė su čiabuvių grupėmis, o jų teisėms gali kilti pavojus, jei provincija atsiskirtų nuo Kanados.
Albertos premjerė konservatorė Danielle Smith teisėjo sprendimą pavadino klaidingu ir sakė pati teiksianti klausimą balsavimui, suformulavusi jį taip, kad nepažeistų sprendimo.
Spalio mėnesį D. Smith teigė planuojanti paklausti Albertos gyventojų, ar jie nori, kad vyriausybė pradėtų teisinį procesą, reikalingą įpareigojančiam referendumui dėl nepriklausomybės surengti. Ji pabrėžė, kad pati pasisako už provincijos pasilikimą Kanadoje.
Pirmadienį paklaustas apie D. Smith iniciatyvą, M. Carney prisiminė „Brexitą“ ir pateikė pastebėjimą „iš savo patirties“.
Pasak jo, atsiskyrimo klausimais rinkėjai dažnai raginami balsuoti, sakoma, kad tai laisvas pasirinkimas ir po to politikai sustiprins savo pozicijas būsimose derybose.
„Tai labai pavojingas blefas“, – pareiškė ministras pirmininkas.
Apklausos rodo, kad maždaug 30 proc. Albertos gyventojų – provincijoje gyvena penki milijonai žmonių – remia nepriklausomybę. Tai – rekordinis skaičius.
Separatistų stovykla kaltina Otavą, kad ši pernelyg didele federaline įtaka slopina Albertos naftos pramonę ir blokuoja investicijas dėl nepagrįsto, kaip jie teigia, susirūpinimu aplinka.
Net jei separatistai pralaimės numatomą referendumą, abiejų stovyklų lyderiai teigia, kad šis procesas visam laikui pakeis Kanados politiką.
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