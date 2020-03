Čekijoje paskelbta nepaprastoji padėtis, Slovakija į šalį įsileis tik lenkus

Čekijoje dėl koronaviruso paskelbta nepaprastoji padėtis. Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją po vyriausybės posėdžio pranešė šalies ministras pirmininkas Andrejus Babišas.

„Čekijoje ketvirtadienį nuo 14 valandos Vidurio Europos laiku įvedama nepaprastoji padėtis, – pabrėžė jis. – Ji galios 30 dienų“.

Nepaprastoji padėtis įvesta dėl koronaviruso plitimo. Iki šiol šalyje nustatyti 96 infekuotieji.

Čekijos vyriausybė taip pat uždraudė įvažiuoti į šalį užsieniečiams iš 13 valstybių-naujo tipo koronaviruso židinių.

„Mes uždraudėme įvažiuoti į šalį visiems užsieniečiams iš rizikos zonų. Išimtis daroma tik asmenims, turintiems leidimus nuolat ar laikinai gyventi Čekijoje. Omenyje turima 13 šalių. Be Kinijos, Pietų Korėjos ir Irano, tai Europos Sąjungos šalys – Italija, Ispanija, Austrija, Vokietija, Šveicarija, Norvegija, Švedija, Nyderlandai, Belgija ir Didžioji Britanija, nors pastaroji jau išstojo iš ES. Be to, mes uždraudėme Čekijos piliečiams, taip pat leidimus nuolat ar laikinai gyventi Čekijoje turintiems užsieniečiams lankytis šiose šalyse“, – sakė A. Babišas.

Naujojo koronaviruso Covid-19 sukelto susirgimo protrūkis buvo užfiksuotas praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Uhano mieste, kuriame gyvena 12 milijonų žmonių. Pasaulio sveikatos organizacija kovo 11 d. pripažino jį pandemija. Be Kinijos, infekuotųjų rasta daugiau kaip šimte šalių.

Pasaulyje užsikrėtusiųjų skaičius viršijo 118 tūkstančių, apie 4,3 tūkstančio žmonių mirė.

Slovakija neįsileis užsieniečių, išskyrus lenkus

Slovakija ketvirtadienį paskelbė, kad neįsileis į šalį jokių užsieniečių, išskyrus lenkus.

Tokių priemonių imtasi siekiant suvaldyti naujojo koronaviruso plitimą.

Nuo penktadienio ryto „į Slovakiją nebus įleidžiami jokie užsienio piliečiai. Pasienio su Lenkija perėjose į šalį bus įleidžiami tik Lenkijos piliečiai“, naujienų agentūrai AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Peteris Lazarovas.

Slovakijos vyriausybė taip pat pranešė, kad uždaro visus tarptautinius oro uostus ir mokyklas.

