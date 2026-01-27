Chodorkovksis: mažai tikėtina, kad per 20 metų Rusijoje įsigalės europietiška demokratija

„Jeigu kalbėtume apie valdžios pasikeitimą į realią europietiškos rūšies demokratiją, tai bijau, kad po tų ketverių metų karo tai tapo menkai tikėtina – bent jau ateinančius 20 metų“, – duodamas interviu Hansui H. Luikui, „Ekspress Grupp“ įkūrėjui ir pagrindiniam akcininkui, kalbėjo rusų opozicionierius.
„Turi pasikeisti karta, kuri mito propaganda, nepasitikėjimu kaimynais, kuri buvo įsitikinusi, kad neturime jokių sąjungininkų, nė vieno, kad negalime kartu su kaimynais ginti savo interesų, ir viskas grįsta brutalia jėga. Visa tai pasikeis tik pasitraukus dabartinei politikų kartai, ir taip nutiks po 12 ar net 20 metų. Labai apmaudu, bet istoriniai pavyzdžiai tai ir įrodo“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad M. Chodorkivskis, kuris kažkada buvo turtingiausias Rusijos žmogus, dėl kaltinimų sukčiavimu dešimt metų praleido kalėjime.
2013 m. M. Chodorkovskiui buvo suteikta malonė, tada jis išvyko iš Rusijos.
