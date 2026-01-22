Cichanouskajos patarėjas apie kėlimąsi į Varšuvą: pokyčiai vyksta

Tiesa, jis tikina, jog biuro veikla Lietuvoje bus tęsiama, o pastarąjį sprendimą išplėsti veiklą Varšuvoje lėmė pasikeitusi saugumo situacija.
„Galiu patvirtinti, kad dabar, noriu būti atviras, pokyčiai vyksta. Mes dabar koreguojame savo darbo modelį ir mes plečiame savo veiklą, ypač Lenkijoje. Dabar yra tokia transformacija (…). Aišku, kad mes tą darome dėl to, kad saugumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių (…), nauja saugumo situacija, tas keitimas daro įtaką tam, kaip mes dirbame ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes plečiame savo darbą“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė D. Kučinskis.
„Mūsų buvimas Lietuvoje išlieka ir S. Cichanouskajos biuras Vilniuje irgi išlieka ir mūsų darbas čia, Lietuvoje, bus. Išsaugome diplomatinę akreditaciją“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad Lietuva spalio mėnesį nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarybos buvo perduota Kriminalinės policijos biurui.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tuomet teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
Be to, viešojoje erdvėje ir anksčiau buvo pasirodžiusi informacija apie neva planuojamą Baltarusijos opozicijos lyderės biuro perkėlimą iš Vilniaus į Varšuvą.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų, kurie Vakarų laikomi neteisėtais. Nesąžiningai vykusius rinkimus, anot Baltarusijos opozicijos, laimėjo S. Cichanouskaja, o ne nuo 1994 metų Baltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka.
